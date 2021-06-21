banner583
Türkiye’de Mutlaka Görülmesi Gereken Tarihi ve Turistik Yerler
Türkiye’de Mutlaka Görülmesi Gereken Tarihi ve Turistik Yerler
26 0
Herkes şikayet ediyor ama ciddi önlem alan yok
Herkes şikayet ediyor ama ciddi önlem alan yok
36 0
 
Gün babalarındı
Gün babalarındı
25 0
İtalya kayıpsız turladı
İtalya kayıpsız turladı
14 0
Yıldız Gönyeli’de zirvede
Yıldız Gönyeli’de zirvede
43 0
Bu uygulamadan haberiniz var mı?
Bu uygulamadan haberiniz var mı?
21 0
Makyajlı Subaru Forester, görücüye çıktı
Makyajlı Subaru Forester, görücüye çıktı
18 0
banner661

Çakırlı Turnuvası Dindar’ın

banner476

İskele’de düzenlenen1.Hüseyin Merthan Çakırlı Tavla Anı Turnuvasında Cengiz Dindar şampiyon olurken, en iyi bayan kupasını Feriha Yaman Üge aldı

banner666
Çakırlı Turnuvası Dindar’ın
İskele Belediyesi ile Larnaka Gençler Birliği Spor Kulübü tarafından merhum Hüseyin Merthan Çakırlı anısına,Gençler Birliği Spor Kulübü lokalinde tavla turnuvası düzenlendi.
85 kişinin katıldığı1.Hüseyin Merthan Çakırlı Tavla Anı Turnuvasında,en iyi kadın tavlacı ödülü de verildi. Turnuvafinalinde Ali Kan’ı 5-0 mağlup eden Cengiz Dindar şampiyon oldu.
Yarışmacıların diğer maçlarda hakemlik yaptığı turnuvada toplamda 3.250 TL parasal ödülün verildi. Birinci olan Cengiz Dindar 1500 TL para ve kupa ödülünün sahibi olurken, ikinci Ali Kan 1000 TL ve kupa, üçüncü Kadir Şöför 500 TL + kupa, dördüncü Vedat Özgürhan 250 TL + kupanın sahibi oldu. Turnuvanın en iyi bayan kupasını ise Feriha Yaman Üge aldı.
Tavla yarışmasında dereceye girenler şöyle :
1.Cengiz Dindar (1500 TL)
2.Ali Kan (1000 TL)
3.Kadir Şöför (500 TL)
4.Vadet Özgürhan (250 TL)
 
banner342
banner603
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.