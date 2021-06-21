Çakırlı Turnuvası Dindar’ın

İskele’de düzenlenen1.Hüseyin Merthan Çakırlı Tavla Anı Turnuvasında Cengiz Dindar şampiyon olurken, en iyi bayan kupasını Feriha Yaman Üge aldı

İskele Belediyesi ile Larnaka Gençler Birliği Spor Kulübü tarafından merhum Hüseyin Merthan Çakırlı anısına,Gençler Birliği Spor Kulübü lokalinde tavla turnuvası düzenlendi.

85 kişinin katıldığı1.Hüseyin Merthan Çakırlı Tavla Anı Turnuvasında,en iyi kadın tavlacı ödülü de verildi. Turnuvafinalinde Ali Kan’ı 5-0 mağlup eden Cengiz Dindar şampiyon oldu.

Yarışmacıların diğer maçlarda hakemlik yaptığı turnuvada toplamda 3.250 TL parasal ödülün verildi. Birinci olan Cengiz Dindar 1500 TL para ve kupa ödülünün sahibi olurken, ikinci Ali Kan 1000 TL ve kupa, üçüncü Kadir Şöför 500 TL + kupa, dördüncü Vedat Özgürhan 250 TL + kupanın sahibi oldu. Turnuvanın en iyi bayan kupasını ise Feriha Yaman Üge aldı.

Tavla yarışmasında dereceye girenler şöyle :

1.Cengiz Dindar (1500 TL)

2.Ali Kan (1000 TL)

3.Kadir Şöför (500 TL)

4.Vadet Özgürhan (250 TL)

