Diagne Ada yolcusu

Premier Lig'de 19. sırada yer alan West BromwichAlbion, Galatasaray'ın golcü oyuncusu MbayeDiagne'yi kiralık olarak kadrosuna kattı.
Diagne, geçtiğimiz sezon da Belçika ekibi Club Brugge' e kiralanmış sadece 6 maçta forma giymişti.
Senegalli golcü bu sezon ise Süper Lig'de 15 maçta forma giyerken 9 gol atma başarısı gösterdi.
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