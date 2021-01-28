Diagne Ada yolcusu

Galatasaray ile West BromwichAlbion, Diagne'nin transferi konusunda anlaştı

Premier Lig'de 19. sırada yer alan West BromwichAlbion, Galatasaray'ın golcü oyuncusu MbayeDiagne'yi kiralık olarak kadrosuna kattı.

Diagne, geçtiğimiz sezon da Belçika ekibi Club Brugge' e kiralanmış sadece 6 maçta forma giymişti.

Senegalli golcü bu sezon ise Süper Lig'de 15 maçta forma giyerken 9 gol atma başarısı gösterdi.

