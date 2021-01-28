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ManU, ligde 13 maç sonra kaybetti

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İngiltere Premier Lig'in 20. haftasında Manchester United, sahasında Sheffield United'a 2-1 yenildi. Bu sonuçla United, ligde 13 maç sonra mağlup oldu

ManU, ligde 13 maç sonra kaybetti
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Ligin son sırasında yer alan Sheffield United, OldTrafford Stadı'nda konuk olduğu Manchester United'a karşı 23. dakikada KeanBryan'ın attığı golle ilk yarıyı 1-0 önde kapattı.
Manchester United, Harry Maquire'nin 64. dakikadaki golüyle eşitliği sağlarken, Sheffield United, 74. dakikada OliverBurke'yle tekrar öne geçti, maç 2-1 tamamlandı.
Premier Lig'de 13 maçın ardından yenilen Manchester United, 40 puanla ligde 2'nci sırada yer aldı.
Bu sezon 2'nci galibiyetini alan Sheffield United, puanını 8'e yükseltirken, Premier Lig'in son sırasında kaldı.
EVERTON, LEİCESTER CİTY'LE YENİŞEMEDİ
Premier Lig'in diğer karşılaşmasında Everton, sahasında LeicesterCity'le 1-1 berabere kaldı.
Goodison Park Stadı'nda oynanan karşılaşmada Everton'ın golünü 30. dakikada James Rodriguez atarken, Leicester City'nin golü de 67. dakikada YouriTielemans'tan geldi.
Leicester City'de forma giyen milli futbolcular Cengiz Ünder ve Çağlar Söyüncü karşılaşmaya yedek başladı. Cengiz Ünder 68. dakikada, Çağlar Söyüncü de 77. dakikada oyuna girdi.
Everton'da oynayan milli futbolcu Cenk Tosun takımın 18 kişilik kadrosunda yer bulamadı.
Bu sonuçla Everton puanını 33'e, Leicester City ise 39'a yükseltti.
 
 
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