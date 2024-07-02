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Can Uzun, Eintracht Frankfurt'ta

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Bundesliga ekiplerinden Eintracht Frankfurt, Can Uzun'u kadrosuna kattığını açıkladı

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Can Uzun, Eintracht Frankfurt'ta
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18 yaşındaki genç yıldız Can Uzun'un yeni adresi belli oldu.
Bundesliga ekiplerinden Eintracht Frankfurt, Can Uzun'u 2029 yılına kadrosuna kattığını duyurdu.
Nürnberg yıldızı parlayan Can Uzun, Bundesliga 2'de 33 maçta 16 gole imza atmıştı.
 
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