Barcelona'da tarihi hüsran

Barcelona, Şampiyonlar Ligi'ne erken veda etti. Katalan ekibi, Devler Ligi'nde 20 yıl aradan sonra gruptan çıkamadı

Barcelona'da işler yolunda gitmiyor.

Ligde beklentilerin gerisinde kalan Katalan ekibi, Şampiyonlar Ligi'ne de erken havlu attı.

Son hafta maçında Bayern Münih'e 3-0 mağlup olan Xavi'nin öğrencileri, E grubunu 3'üncü sırada bitirdi.

İspanyol ekibi, böylece 20 yıl aradan sonra ilk defa son 16 turuna katılma hakkını elde edemedi.

Barcelona en son 2000-2001 sezonunda Beşiktaş'ın da yer aldığı H grubunu 3'üncü sırada tamamlamıştı.

Katalan ekibi, ligde de başarısız bir grafik çiziyor.

Teknik direktör değişikliğiyle kötü gidişata 'dur' demek isteyen Barcelona, 16'ncı haftada evinde Real Betis'e 1-0 mağlup oldu.

23 puan ile 7'nci sırada yer alan İspanyol devi, bir maç eksiğiyle lider Real Madrid'in 16 puan gerisinde bulunuyor.

Barcelona'daki başarısızlığın sebeplerinden biri de sezon başında önemli oyuncuların takımdan ayrılmış olması.

Kuşkusuz bu isimlerin başında da LionelMessi geliyor.

Arjantinli futbolcu bu sezon Şampiyonlar Ligi'nde 5 gol atarken, Barça ise sadece 2 gol kaydetti.



