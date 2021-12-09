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Süper Lig'de haftanın hakemleri belli oldu

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Süper Lig'de haftanın hakemleri belli oldu
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Süper Lig'de 16. hafta maçlarını yönetecek hakemler açıklandı.
Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulu tarafından yapılan açıklamaya göre, 16. haftada görev alacak hakemler şunlar:
YARIN
20.00 Altay-AtakaşHatayspor: Mete Kalkavan
11 ARALIK CUMARTESİ:
13.30 VavaCars Fatih Karagümrük-İttifak Holding Konyaspor: Yaşar Kemal Uğurlu
16.00 MedipolBaşakşehir-Kasımpaşa: Fırat Aydınus
16.00 Çaykur Rizespor-Göztepe: Erkan Özdamar
19.00 Fraport TAV Antalyaspor-Trabzonspor: Zorbay Küçük
12 ARALIK PAZAR:
13.30 Adana Demirspor-GZT Giresunspor: Alper Ulusoy
16.00 Öznur Kablo Yeni Malatyaspor-Aytemiz Alanyaspor: Yasin Kol
19.00 Beşiktaş-YukatelKayserispor: Ali Şansalan
13 ARALIK PAZARTESİ:
18.00 Demir Grup Sivasspor-Galatasaray: Ümit Öztürk
20.30 Gaziantep FK-Fenerbahçe: Atilla Karaoğlan
 
 
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