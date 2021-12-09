Süper Lig'de haftanın hakemleri belli oldu

Süper Lig'de 16. hafta maçlarını yönetecek hakemler açıklandı.

Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulu tarafından yapılan açıklamaya göre, 16. haftada görev alacak hakemler şunlar:

YARIN

20.00 Altay-AtakaşHatayspor: Mete Kalkavan

11 ARALIK CUMARTESİ:

13.30 VavaCars Fatih Karagümrük-İttifak Holding Konyaspor: Yaşar Kemal Uğurlu

16.00 MedipolBaşakşehir-Kasımpaşa: Fırat Aydınus

16.00 Çaykur Rizespor-Göztepe: Erkan Özdamar

19.00 Fraport TAV Antalyaspor-Trabzonspor: Zorbay Küçük

12 ARALIK PAZAR:

13.30 Adana Demirspor-GZT Giresunspor: Alper Ulusoy

16.00 Öznur Kablo Yeni Malatyaspor-Aytemiz Alanyaspor: Yasin Kol

19.00 Beşiktaş-YukatelKayserispor: Ali Şansalan

13 ARALIK PAZARTESİ:

18.00 Demir Grup Sivasspor-Galatasaray: Ümit Öztürk

20.30 Gaziantep FK-Fenerbahçe: Atilla Karaoğlan



