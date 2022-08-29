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Aubameyang'ı darbedip evini soydular

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Barcelona'nın Gabonlu yıldızı Pierre EmerickAubameyang'ın evinde silahlı soygun oldu. Soygun sırasında Aubameyang'ın çenesine demir sopayla vuruldu. Yıldız futbolcu ve eşinin, elleri bağlı şekilde 1 saat yerde kaldıkları kaydedildi

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Aubameyang'ı darbedip evini soydular
Katalan basınında yer alan haberde, 33 yaşındaki Aubameyang'ın evinin silahlı 4 kişi tarafından soyulduğu bildirildi.
Futbolcu ve ailesinin evde olduğu sırada, gece yarısı saat 01.00 sıralarında meydana gelen olayda, yüz maskeleriyle bahçeden eve giren hırsızların silahla futbolcuyu ve eşini tehdit ettiği, bazı mücevherlerin bulunduğu kasayı zorla açtırıp, içindekileri aldıktan sonra kaçtığı aktarıldı.
RAC 1 radyosu, polis kaynaklarına dayanarak verdiği haberde, demir bir sopayla çenesine vurulan Aubameyang ve eşinin ellerinin bağlandığı ve yaklaşık 1 saat yerde kaldıkları kaydedildi.
Hafif yara alan futbolcu ve eşinin durumlarının iyi olduğu, kaçan soyguncuların arandığı açıklandı.
El Periodico gazetesi de, yaklaşık iki ay önce aynı eve yine hırsızların girdiğini ancak Aubameyang ve ailesinin o sırada evde olmadıklarını yazdı.
İspanya'da futbolcuların evine hırsız girme vakaları geçmişte de yaşanmış, Barcelona'da futbolculardan JordiAlba, KevinBoateng'in de evleri soyulmuştu.
 
 
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