Üstel, Doğukan Ulaç’ı ödüllendirdi

Başbakan Ünal Üstel, Türkiye'de düzenlenen 34. Kıtalararası Samsung Boğaziçi yüzme yarışlarında birinci gelen Doğukan Ulaç’ı kabul ederek başarısından dolayı ödüllendirdi.
Başbakanlıktan yapılan yazılı açıklamaya göre, kabulde Başbakan Yardımcısı, Turizm ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu'da hazır bulundu.
Kabulde kısa bir konuşma yapan Başbakan Ünal Üstel ''Türkiye'de 34. Kıtalararası Samsung Boğaziçi yüzme yarışlarında birinci gelerek Kıbrıs Türkü'nü onurlandıran Doğukan Ulaç’ı başarılarından dolayı tebrik ediyorum. Doğukan Ulaç’ın her türlü izolasyon, baskıya rağmen Kıbrıs Türkü'nün azmi ve başarısı karşısında duramayacağının bir örneğidir. Genç sporcumuz Ulaç'ın başarılarının daim olmasını dilerim'' dedi.
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.