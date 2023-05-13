Zamlar tam gaz devam ediyor

TC Cumhurbaşkanı Erdoğan, seçim sonrası enflasyonu tek haneye indirmeyi vaat ediyor ama seçim dönemine girilen son bir ayda zamlar tam gaz devam etti.
Fiyatlardaki bir aylık değişimin yanı sıra, bazı ürünlerin fiyatlarında başkanlık sistemine geçildiği 2018’den bu yana neredeyse 10 kata kadar artışlar yaşanması dikkat çekiyor.
Nisan ayının başlarında 30 temel üründen 11’i geçen bir ay içinde yüzde 5 ila yüzde 45 aralığında zamlandı.
Türkiye'nin başkanlık sistemine geçtiği 2018 seçimlerinden bu yana ise, temel ürünlerde yüzde 818’i aşan artışlar söz konusu.
Örneğin, sütün litre fiyatı başkanlık seçimleri öncesinde 2,50 TL iken 5 yıl içinde 7 kattan fazla zamlanarak 18,50 TL’ye yükseldi. Ancak bunlar, market markalı sütlerin fiyatı… Ülke genelinde yaygın markalı bir litre süt fiyatları ise 22 liradan başlayıp 27 liraya kadar çıkıyor.
600 gram beyaz peynirin fiyatı başkanlık seçimleri öncesindeki Haziran 2018 döneminde 13,85 TL iken 2023 Mayıs itibarıyla 140 liraya ulaşmış durumda.
5 yıl içinde kuruyemiş fiyatlarında yüzde 300, kırmızı et fiyatlarında 547 ila yüzde 818 aralığında zamlar görüldü.
Seçim dönemine girilen son bir aydaki fiyat değişimlerine bakıldığında ise, kıyma, incik, sosis ve salamdan süt ürünlerine, çay ve salçadan kuruyemişe birçok üründe yaşanan fiyat artışlarının, en çok kırmızı et ürünlerinde görülüyor.
Nisanda 250 gram sucuğun 105 TL olduğu markette, aynı marka ve aynı gramaj ürünün mayısta 153,50 TL’ye çıktığı görüldü. 430 gram sosis fiyatı 100 liradan 120 liraya çıkarken, kuzu inciğin kilosu 296 TL’den 343 TL’ye yükseldi.
Kilosu 55 liradan 75,50 TL’ye çıkan bir kilo çay, bir ay içinde yüzde 37,2 oranında zamlanırken, bir kilo eski kaşar bir ayda 185 liradan 240 liraya; 830 gram salça ise 27 liradan 32 liraya yükseldi.
Mayıs ayında kuruyemiş fiyatları değişim gözlemlenmezken yalnızca ceviz fiyatlarında yüzde 8,6’lık artışın yaşanması ise dikkat çekti. Buna göre, 150 gram iç ceviz 29,90 liradan 32,50 liraya çıktı.
Sene başında kilosu 180 lira olan kıyma, mayıs ayı itibarıyla 350-400 TL’ye ulaştı.
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.