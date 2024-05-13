Gün annelerindi

Anneler Günü nedeniyle dün anneler ziyaret edildi, çiçek ve hediyeler verildi

Türkiye, ABD ve Avrupa’daki birçok ülkede 100 seneden uzun süredir kutlanan Anneler Günü, dün KKTC’de de kutlandı.Anneleri onurlandırmak ve anmak için kutlanan, bu yıl 12 Mayıs’a denk gelen “Anneler Günü” için kollar günler öncesinden sıvandı. Hediyelik eşya dükkanları, alışveriş merkezleri, mağazalar ve çiçekçiler annesine güzel bir hediye almak isteyenlerle dolup taştı, yemek ve gezi organizasyonları yapıldı. Çocuklarsa anneleri için resimler çizdi, sevgilerini el işi kağıtlarıyla anlattı, sürprizler hazırladı.Bu güzel pazar günü annesini, ailesini ziyaret etmek isteyenler için fırsata döndü.Annesi hayatta olmayanlar ise çiçeklerle mezarlıkları ziyaret edildi, dualar okundu.Ülke genelindeki çiçekçiler dün, Anneler Günü nedeniyle en çok rağbet edilen yerler arasındaydı.ANNELER ZİYARET EDİLDİDün kutlanan Anneler Günü nedeniyle birçok vatandaş, annelerini ziyaret ederek onların ellerini öperek, çiçek veya hediyelerini verdiler hayır dualarını alırken, ailecek fotoğraf çektirmeyi de ihmal etmedi. Bazı aileler ise günü bir restoranda yemek yiyerek değerlendirdi.1908’DEN BERİDünyanın en önemli varlığı olarak nitelenen annelere özel günün kökeni 1908 yılına uzanıyor.Bugünkü anlamıyla ilk Anneler Günü töreni, 1908 yılında ABD’nin Virginia eyaletinde düzenlendi. Anna Jarvis isimli bir kadın, 1908 yılında, vefat eden annesini onurlandırmak için bir anma töreni düzenledi ve ardından mayıs ayının ikinci pazar gününün Anneler Günü ilan edilmesi için bir kampanya başlattı.1914 yılında ABD Başkanı Woodraw Wilson'ın yayınladığı kararnameyle mayıs ayının ikinci pazarı ABD'de Anneler Günü ve resmi tatil ilan edildi. Daha sonra dünyadaki birçok ülke bu tarihi, Anneler Günü olarak kutlamaya başladı.Türkiye’de ise Anneler Günü’nün mayıs ayının ikinci pazarında kutlanmasına 1955 yılında başlandı.Anneleri onurlandırmak ve anmak amacıyla kutlanan Anneler Günü için İngiltere gibi bazı ülkelerde ise belirlenen başka tarihler bulunuyor.