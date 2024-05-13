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Denizde kaybolan 2 balıkçı hala bulunamadı

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Denizde kaybolan 2 balıkçı hala bulunamadı
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Balık avlamak için denize açılan iki balıkçıdan 3 gündür haber alınamıyor. Cuma günü öğleden sonra Kumyalı Balıkçı Barınağı’ndan tekneyle ayrılan 25 yaşındaki Sıtkı Akargöl ile 35 yaşındaki Emre Arslan’ı arama çalışmaları sürüyor.

Polis, 2 kişinin denizde kaybolduğuyla ilgili dün kayıp bildirimi aldığını açıklamıştı.
Yeşilyurt’ta sakin Akargöl ve Arslan cuma günü saat 15.00 sıralarında,  Kumyalı Balıkçı Barınağı’ndan, “Yeşilim” isimli tekneyle balık tutmak için denize açılmış ve dönmemişti.
 
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