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79 yaşında baba oldu

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Geçtiğimiz günlerde yedinci kez baba olan 79 yaşındaki Robert De Niro, kızının adını ve resmini paylaştı

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79 yaşında baba oldu
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Oscar'lı ünlü aktör Robert De Niro, geçtiğimiz günlerde  "About My Father" adlı yeni filminin tanıtımı için verdiği röportajda baba olduğunu açıklamıştı.
ET Canada muhabirinin altı çocuğu olduğunu söylemesi üzerine "Aslında yedi" yanıtını veren usta oyuncu, 79 yaşında yedinci kez baba oldu.
Röportaj esnasında "Bir bebeğim var" diyen ve bebeği ve bebeğinin annesi hakkında daha fazla bilgi vermeyen oyuncu, kızının adını paylaştı.
Kızının fotoğrafını da paylaşan oyuncu, yedinci çocuğunun adının Gia Virginia Chen De Niro olduğunu duyurdu.
ÖZEL HAYATINI GİZLİ TUTUYOR
Bugüne dek özel hayatı hakkında toplum içinde konuşmaktan kaçınan ünlü aktör, hayatındaki kadınlarla ve onlardan olan çocukları hakkında da ayrıntı vermeyi tercih etmiyor. 
1976’da De Niro, Diahnne Abbott ile evlendi. Onunla, Abbott’ın da yer aldığı, oyuncunun kariyerindeki önemli filmlerinden biri olan "Taksi Şoförü" setinde tanıştılar. De Niro, Abbott'ın kızını evlat edinerek soyadını verdi. Evlendikten kısa bir süre sonra ikinci çocukları Raphael De Niro dünyaya geldi. 
 
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