Kayıp şehide 60 yıl sonra cenaze töreni

12 Mayıs 1964’te Larnaka’da önünde durdurulan bir Kıbrıslı Türk’e ait taksiden bazı Rumlar tarafından alınarak “kayıp” edilen üç Kıbrıslı Türk’ten biri olan Fuat Niyazi, “kayıp” edildiği 12 Mayıs 1964’ün 60'ncı yıldönümünde, “Ortaköy Şehitliği”nde düzenlenen askeri törenle toprağa verildi

Kayıp Şahıslar Komitesi’nin (KŞK) Larnaka’ya bağlı Truilli köyündeki kazısında bulunan ve kimlik tespiti tamamlanan 1963 kayıplarından şehit Fuat Niyazi’nin naaşı askeri törenle Lefkoşa Mezarlığı’nda bulunan şehitliğe defnedildi.Niyazi’nin naaşı kılınan cenaze namazının ardından kortej eşliğinde mezar başına götürüldü, bir dakikalık saygı duruşu ve saygı atışı yapılmasından sonra, tabutun sarılı olduğu bayraklar kardeşi Kemal Eserol’a Cumhurbaşkanı Ersin Tatar tarafından teslim edildi.Defin işleminin ardından, tören mezara çiçeklerin sunulması ve dua okunmasıyla sona erdi.Cumhurbaşkanı Ersin Tatar törende yaptığı konuşmada, şehit ailelerinin acısını paylaştıklarını belirterek, Kıbrıs’ta olası bir anlaşmada önceliğin Kıbrıslı Türklerin güvenliğine verileceğini söyledi.Anavatan Türkiye’nin etkin ve fiili garantisinin kırmızı çizgi olacağını kaydeden Tatar, bunun yaşamsal öneme sahip olduğunu belirtti ve şehit Niyazi’nin ailesi ve sevenlerine baş sağlığı diledi.12 Mayıs 1964 tarihinde, Larnaka’da Amerikan Akademisi önünde bazı Kıbrıslı Rumlar tarafından durdurulan Reşat Ahmet’in TAM189 plakalı Consul marka taksisinden taksi şoförü Reşat Ahmet ve takside yolcu olarak bulunan Fuat Niyazi ile Eşref Salih alınarak “kayıp” edilmişlerdi.