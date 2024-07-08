banner913
banner932
Ticaret Odası'ndan Brüksel'den önemli temaslar
Ticaret Odası'ndan Brüksel'den önemli temaslar
22 0
Klasikler Türkiye İş Bankası sponsorluğunda piste çıktı
Klasikler Türkiye İş Bankası sponsorluğunda piste çıktı
71 0
 
KTSYD Sporun Oscar Ödülleri sahiplerini buldu
KTSYD Sporun Oscar Ödülleri sahiplerini buldu
38 0
DAÜ'de mezuniyet coşkusu
DAÜ'de mezuniyet coşkusu
33 0
Türkiye çeyrek finalde
Türkiye çeyrek finalde
40 0
Buse üst üste 3. kez Türkiye şampiyonu
Buse üst üste 3. kez Türkiye şampiyonu
31 0
İskele’de minikler Ahmet Çırakoğlu anısına oynuyor
İskele’de minikler Ahmet Çırakoğlu anısına oynuyor
44 0
banner1032

"Türkiye'de 5 bin, Samos'ta bin lira"

banner1020

Oyuncu Begüm Öner, geçtiğimiz günlerde tatil için önce Bodrum sonra da Yunanistan'a gitti. Bodrum'daki pahalılığa isyan eden oyuncu, "Karides, kalamar, ahtapot yeseniz iki kişi Türkiye'de 5 bin TL ödersiniz en az. Samos'ta bin beş yüz lira falan. Ciddi bir fiyat farkı var" dedi

banner974
"Türkiye'de 5 bin, Samos'ta bin lira"
banner971
Seksenler dizisindeki Elvan rolüyle geniş bir hayran kitlesine ulaşan Begüm Öner, oyuncu eşi Ceyhun Fersoy ile tatil sezonunu açtı. Önce Bodrum sonra da Yunanistan'a giden Öner, fiyatları karşılaştırdı.
Ayaküstü basın mensuplarıyla sohbet eden güzel oyuncu, yaptığı tatillerden bahsetti. Ceyhun Fersoy'la beraber Bodrum tatilinden sonra Samos adasına gittiklerini söyleyen oyuncu fiyat farkından dolayı çok üzüldüğünü belirterek "Bodrum'da fiyatlar korkunç. Samos Adası'nda fiyatlar Bodrum'un yarısı kadar. Karides, kalamar, ahtapot yeseniz iki kişi Türkiye'de ne kadara çıkarsınız? 5 bin TL ödersiniz en az. Samos'ta bin beş yüz lira falan, belki bin lira falan. Ciddi bir fiyat farkı var yani" ifadelerini kullandı.
"ÜLKEMİZDE NEREYE GİTSENİZ PARA ÖDÜYORSUNUZ"
Yunanistan'da plajların ücretsiz olduğunu da söyleyen oyuncu "Girişte bir fiyat ödemiyorsunuz. Bence bu çok önemli. Şezlong ücreti ödemiyorsunuz. Bizim ülkemizde nereye gitseniz şezlong parası ödemek zorundasınız. Bunlar gerçekten çok üzücü çünkü herkesin tatil yapmaya ihtiyacı var" dedi.
 
banner979
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.