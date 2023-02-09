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Mucize Kurtuluş

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Adıyaman’da bir bebek sağ olarak çıkartıldı. Gözleri dolu şekilde kurtuldu, bakışları her şeyi anlattı

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Mucize Kurtuluş
Adıyaman'da depremde yıkılan bir binanın enkazında kalan bebek, Konya ve Amasya Merzifon havalimanlarında görevli Havalimanı Kurtarma ve Yangınla Mücadele (ARFF) ekiplerince kurtarıldı.
Yıkılan bir binanın enkazında çalışma yapan ekip, depremden 36 saat sonra ismi öğrenilemeyen bir bebeği sağ olarak çıkardı.
 
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