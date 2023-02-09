52 saat sonra gelen mucize

Hatay'da çalışmalarını sürdüren Kandıra Belediyesi ve diğer arama kurtarma ekipleri, taramaları esnasında ses gelen enkazda faaliyetlerini yoğunlaştırdı. Ekipler, yer tespitinin ardından 52 saat sonra Yiğit Çakmak'ı kurtardı. Kurtarılan küçük çocuğun annesi ile kavuşma anı;
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.