Kurtarma ekipleri bina altında kaldı.

Merkez üssü Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesi olan 7.6 büyüklüğündeki ikinci büyük depremde Malatya'da enkaz üstünde çalışma yapan ekiplerin üzerine bina yıkıldı. O anları olay yerindeki CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba paylaştı.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba, Malatya’da deprem bölgesinde açıklamalarda bulundu. Ağbaba, sabah gerçekleşen depremde yıkılmış bir binanın üstünde ekipler arama kurtarma çalışması yaparken, yandaki binalarin üstlerine yıkıldığını söyledi. Ağbaba, meydana gelen yeni depremle Malatya’da felaketin boyutunun arttığını bildirdi.

Veli Ağbaba açıklamasında, “Biraz önceki depremi maalesef canlı yaşadık. Yıkılmış bir binanın üstünde ekipler arama kurtarma çalışması yaparken, yandaki binalar üstlerine yıkıldı. Son yaşanan depremlerle birlikte Malatya’daki facianın felaketin boyutları çok daha arttı. Temennimiz kurtarma ekipleri ve vatandaşların zarar görmemiş olması” dedi.

Ağbaba, yıkım sonrasından sıcak görüntüleri de sosyal medya hesabından paylaştı.