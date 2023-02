Üstel "Gazimağusa TMK Yıldız Kız ve Erkek Voleybol kafilelerine ulaşılmaya çalışılıyor"

Başbakan Üstel: “Gazimağusa TMK Yıldız Kız ve Erkek Voleybol kafilelerine ve 15 kişilik veli grubuna ulaşma çalışmaları sürüyor”

Başbakan Ünal Üstel, Adıyaman’da bulunan Gazimağusa Türk Maarif Koleji Yıldız Kız ve Erkek Voleybol kafilelerindeki toplam 28 kişi ile 15 kişilik veli grubuna ulaşma çalışmalarının sürdüğünü açıkladı. Üstel, diğer tüm kafilelerde bulunanların ise durumunun iyi olduğunu belirtti.

Çocukların akıbetiyle ilgili doğru kaynaklardan elde edilen verilerin Başbakanlık aracılığı ile düzenli şekilde kamuoyuyla paylaşılacağını ifade eden Üstel, herhangi bir bilgi kirliliğine fırsat vermemek için resmi kaynaklardan açıklanmayan haberlere itibar edilmemesini istedi.

Vatandaşların yakınlarının ulaşımını sağlamak için yaptıkları girişimler sonucunda bu akşam saat 22.00’de Via Mare isimli geminin Girne’den Mersin’e yolcu taşıyacağını ifade eden Başbakan Üstel, Gazimağusa’dan da bu akşam saat 22.00’de Dipkarpaz, Toros ve Via Famagusta isimli üç geminin Mersin’e doğru hareket edeceğini kaydetti. Üstel, tüm bu seferlerin ücretsiz olarak sağlanacağını belirtti.

Bakanlar Kurulu, Türkiye’de merkez üssü Kahramanmaraş olan 7.7 büyüklüğündeki depremin ardından olağanüstü toplandı. Başbakan Üstel başkanlığındaki toplantı yaklaşık iki buçuk saat sürdü.



Başbakan Üstel toplantının ardından yaptığı açıklamada, Anavatan Türkiye Cumhuriyeti’nde yaşanan ve KKTC’de de hissedilen deprem nedeniyle acılarının ve üzüntülerinin büyük olduğunu vurguladı.

Başbakan Üstel, merkez üssü Kahramanmaraş olan ve ülkede de şiddetli bir şekilde hissedilen 7.7 büyüklüğündeki depremin, ülkede bir yıkıma neden olmasa da Türkiye’nin birden çok ilinde ciddi felaketlere neden olduğuna üzülerek şahitlik ettiklerini dile getirdi.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti olarak tüm kurumlarla birlikte Türkiye’nin ve halkın ihtiyaç duyduğu her noktada bulunmak ve ellerinden gelen her tür yardımı yapmak için gerekli tüm çalışmaları başlattıklarını ve harekete geçtiklerini kaydeden Üstel, “Milletçe, birbirimize destek olacak ve bu felaketi de hep birlikte aşacağız” diye konuştu.

“Halkımıza ve milletimize bir kez daha geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum” diyen Üstel, deprem felaketinde yaralananlara acil şifalar, hayatını kaybedenlere Allah’tan rahmet, yakınlarına ise başsağlığı diledi.



Deprem bölgesine gidecek ekipler



Hükümet olarak ürettikleri kararla, depremde acil kurtarma çalışmalarına katılmak üzere 8 araç ve 30 kişiden oluşan Sivil Savunma ekibinin yola çıkıp deprem bölgesine intikal edeceğini dile getiren Başbakan Üstel, ayrıca 10 kişilik özel bir kurtarma ekibinin havayolu ile deprem bölgesine intikal etmek için hazırlıklarını tamamladığını söyledi.

Bunlara ek olarak özel sağlık ekiplerinin de deprem bölgelerine sevk edilmek üzere hazırlıklarını tamamladığını ifade eden Başbakan Üstel, “İhtiyaç duyulan her yerde, tüm imkanlarımızla halkımızın ve milletimizin yanında olacağız” dedi.

Türkiye’de meydana gelen deprem felaketi sırasında, deprem bölgelerinde bulunan KKTC vatandaşlarının sağlık durumlarıyla ilgili doğru bilgilere ulaşılması ve ihtiyaç duyulabilecek her türlü desteğin sağlanabilmesi için tüm girişimleri depremin gerçekleştiği andan çok kısa bir süre sonra başlattıklarını ifade eden Üstel, bunun halen yürütüldüğünü belirtti.

Başbakan Üstel, deprem felaketi sırasında deprem bölgelerinden biri olan Kahramanmaraş’ta Türkiye Voleybol Yarı Final maçları için bulunan Gazimağusa Türk Maarif Koleji Genç Kız Voleybol Takımından toplam 14+2 kişilik ve Namık Kemal Lisesi Genç Erkek Voleybol Takımından toplam 13+1 kişilik kafilelerle temas kurulduğunu ve sağlık durumlarının iyi olduğunun teyit edildiğini açıkladı.

Üstel, Düzce’de, Türkiye Hentbol Şampiyonası için bulunan Lefkoşa Türk Lisesi Kız Hentbol Takımının 14+2 kişilik ve Yakın Doğu Koleji Genç Erkek Hentbol Takımının 14+2 kişilik kafilelerinde de herhangi bir sıkıntı bulunmadığı bilgisine ulaşıldığını kaydetti.

Adıyaman’da Türkiye Voleybol Şampiyonası için bulunan Canbulat Özgürlük Ortaokulu 14+2 kişilik Yıldız Erkek kafilesiyle de bağlantı kurulduğunu ifade eden Üstel, sağlık durumlarının iyi olduğu yönünde gerekli bilgi alındığını söyledi.



“GTMK ekibine ulaşma çalışmaları devam ediyor”



Başbakan Üstel, Adıyaman’da bulunan, 12+2 kişilik Gazimağusa Türk Maarif Koleji Yıldız Kız Voleybol ve Gazimağusa Türk Maarif Koleji’nin 12+2 kişilik Yıldız Erkek Voleybol kafilelerine ve 15 kişilik veli grubuna ulaşma çalışmalarının ise devam ettiğini kaydetti.

Adıyaman Valiliği, Türkiye AFAD Başkanlığı, Türkiye İçişleri Bakanlığı ile sürekli temas halinde olduklarını dile getiren Üstel, şöyle devam etti:

“Aynı zamanda Türkiye Büyükelçimiz ve Gaziantep Konsolosumuz ve diğer temsilciliklerimiz vatandaşlarımıza sağlıklı bilgi ulaştırabilmek ve ihtiyaç duyulan yardımları koordine edebilmek için Adıyaman’a doğru yola çıkmış ve varmak üzeredirler. Umuyoruz evlatlarımızla ilgili kötü değil iyi haberlere en kısa zamanda ulaşırız. Orada yardım bekleyen evlatlarımızın kurtarılması için tüm imkanlarımızı seferber etmiş durumdayız. Allah çocuklarımızın, ailelerinin ve milletimizin yanında olsun.”



Çocukların akıbetiyle ilgili doğru kaynaklardan elde edilen verilerin Başbakanlık aracılığı ile düzenli şekilde kamuoyuyla paylaşılacağını ifade eden Üstel, herhangi bir bilgi kirliliğine fırsat vermemek için resmi kaynaklardan açıklanmayan haberlere itibar edilmemesini istedi.

Başbakan Üstel, Hükümetin, çocuklarının sağlığından endişe eden ailelerin deprem bölgelerine ulaşabilmeleri için tüm çalışmaları başlattığını ve tüm imkanlarını seferber ettiğini belirtti.



-Mersin’e 4 gemi… “Tüm seferler ücretsiz olacak”



Vatandaşların yakınlarının ulaşımını sağlamak için yaptıkları girişimler sonucunda bu akşam saat 22.00’de Via Mare isimli geminin Girne’den Mersin’e yolcu taşıyacağını ifade eden Başbakan Üstel, bunlara ek olarak Gazimağusa’dan bu akşam saat 22.00’de Dipkarpaz, Toros ve Via Famagusta isimli üç geminin de Mersin’e doğru hareket edeceğini kaydetti. Üstel, tüm bu seferlerin ücretsiz olarak sağlanacağını belirtti.

“Görevimiz sizleri doğru bilgilendirmektir. O yüzden bu konuda çok dikkatli davranıyoruz” diye konuşan Üstel, şu ifadeleri kullandı:

“Takdir edersiniz ki; Türkiyemiz çok büyük bir felaketle karşı karşıyadır. Eş zamanlı 10 ilde meydana gelen büyük yıkım oradaki doğru veri akışını ve iletişimi ciddi anlamda engellemektedir.

Veri akışının yavaşlığı bizleri de doğru açıklama yapma noktasında yavaşlatmaktadır. Konuya bu merkezden bakmanızı rica ederim. Bir kez daha tüm milletimize ve halkımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum.”

Bir uçak kiralayarak, KKTC’den Adıyaman’a hem kurtarma ekipleri hem de orada bulunan çocukların velilerinden birer temsilci götürmek için çalışma başlattıklarını kaydeden Üstel, Milli Eğitim Bakanı’nın bu konuda yaptığı çalışmaları Ercan Havaalanı’nda ailelerle konuşacağını söyledi. Üstel, kiralanan uçakla 14.30’da Ercan Havaalanı’ndan Adıyaman’a doğru hareket edileceğini dile getirdi.