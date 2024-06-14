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Kızını ve torununu katletti

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Adana'dan Eskişehir'e gelen bir baba, husumetli olduğu kızını ve 7 yaşındaki torununu sokak ortasında silahla vurarak öldürdü

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Kızını ve torununu katletti
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Eskişehir'de babası tarafından silahla vurulan kadın ile oğlu hayatını kaybetti.
Adana'dan kente gelen Osman Nuri Keskin, Odunpazarı ilçesi Emek Mahallesi Yanartaş Sokağı'ndaki evinden çocuğuyla çıkıp iş yerine gitmek için otomobiline binen kızı Merve Karabaş'a (31) ve uzaklaşmaya çalışan torunu Alp Karabaş'a (7) tabancayla ateş etti.
Keskin'in çevredekiler tarafından dövüldüğü olay yerine ihbar üzerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekipleri, anne ile araca yaklaşık 20 metre uzaklıktaki oğlunun yaşamını yitirdiğini belirledi.
Kızıyla husumeti bulunduğu öğrenilen Keskin ise hastanedeki tedavisinin ardından Eskişehir Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Cinayet Büro Amirliği ekiplerince gözaltına alındı.
 
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