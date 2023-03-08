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Kadınlar Günü'nde 3 kadın cinayet kurbanı

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Bugün 8 Mart Dünya Kadınlar Günü... Bugün de farklı şehirlerden kadın cinayetleri haberleri geldi. İstanbul, Batman ve Malatya'da 3 kadın cinayete kurban gitti.

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Kadınlar Günü'nde 3 kadın cinayet kurbanı
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Kadın cinayetleri hız kesmiyor... Bugün yani, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde iki kadın daha öldürdü. 

Batman'da 38 yaşındaki Murat Atılgan, takip ettiği boşanma aşamasındaki kadın kuaförü olan eşi 33 yaşındaki Tuba Atılgan'a, otobüs durağında beklediği sırada tabancayla ateş etti.

LİSE ÖĞRENCİSİ GENÇ KIZ SEKEN KURŞUNLA YARALANDI

Tuba Atılgan, vücuduna isabet eden kurşunlarla hayatını kaybetti. Bu sırada durakta bulunan ismi öğrenilemeyen lise öğrencisi kız da seken kurşunla yaralandı.

Kadınlar Günü'nde 3 kadın cinayet kurbanı - 1

ZANLI YAKALANDI

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı öğrenci hastaneye kaldırılırken, Tuba Atılgan’ın cenazesi ise otopsi için Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nin morguna gönderildi.

EVİNİ ATEŞE VERDİ

Olayın ardından gittiği Belde Mahallesi’ndeki evini ateşe veren Murat Atılgan, polis tarafından yakalanıp, gözaltına alındı.

Kadınlar Günü'nde 3 kadın cinayet kurbanı - 2

ÖLDÜRÜP İNTİHAR ETTİ

İstanbul Pendik’te ise tartıştığı karısını bıçaklayarak öldüren kişi, balkondan atlayarak intihar etti. 

Olay, Güzelyalı Mahallesi’nde sabah saat 10.00 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre, 29 yaşındaki Tülay Erşahin Yaşar ile eşi Murat Yaşar (34) arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı.

Kadınlar Günü'nde 3 kadın cinayet kurbanı - 3

Tartışmanın büyümesi üzerine Murat Y. önce karısını defalarca kez bıçakladı. Ardından balkondan atlayarak intihar etti. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekipleri evde bıçaklanmış vaziyette yatan kadın ile balkondan atlayan adamın hayatını kaybettiğini belirledi. Olay yeri inceleme ekipleri ile polislerin olay yerindeki çalışmaları sürüyor.

BİR CİNAYET HABERİ DE MALATYA'DAN

Malatya'nın Battalgazi ilçesinde ise bir kişi birlikte yaşadığı kadını bıçaklayarak öldürdü.

Kentte taksicilik yapan Ö.Y, Yamaç Mahallesi Namlı Sokak'ta imam nikahlı karısı B.Ç. ile tartıştı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Ö.Y. bıçakla B.Ç'yi yaraladı.

İhbar üzerine bölgeye gelen sağlık ekiplerinin hastaneye kaldırdığı kadın hayatını kaybetti. Olay yerinden kaçan zanlı, jandarma ekiplerine teslim oldu.

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