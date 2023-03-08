Milli Savunma Bakanlığı’ndan dikkat çeken KKTC ayrıntısı

Milli Savunma Bakanlığı’nın Twitter adresinde dikkat çeken bir fotoğraf paylaşıldı.
Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı’nda görevli bir kadın askerin bir çocuğu sevdiği anlar kareye yansıdı.
Milli Savunma Bakanlığı’nın sosyal medya hesabı ile kadın askerin kolundaki KKTC Bayrağı da dünyanın dikkatine çekilmiş oldu.
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