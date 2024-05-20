Buse, Diamond League’deki ilk yarışında dördüncü

Kıbrıslı Türk elit atlet Buse Savaşkan, dünyanın en önemli atletizm organizasyonlarından Diamond League’de yarıştı ve 1.87’lik derecesiyle 4. oldu

2024 Paris Olimpiyatları hedefiyle mücadele eden Kıbrıslı Türk elit atlet, dünyanın en önemli atletizm organizasyonlarından biri olan Diamond League’de yarıştı. Temsilcimiz Fas’ın Marakeş şehrinde düzenlenen organizasyonda dördüncü olma başarısı gösterdi.

Gerek yarışmalarda elde ettiği derecelerle, gerekse bu derecelerden elde ettiği puanlarla 2024 Paris Olimpiyatları hedefi ile mücadele eden Buse, Fas’ın Marakeş şehrinde düzenlenen Diamond League organizasyonunda 1.81 ve 1.87’lik yükseklikleri ilk hakkında geride bıraktı. Buse 1.91’lik yükseklikte başarılı olamayarak organizasyonu dördüncü sırada tamamladı. Yarışmada birinci 1.98 ile Sırbistan’dan Angelina Topic elde ederken, ikinci 1.91 ile Almanya’dan Christina Honsel ve üçüncü Slovenya’dan yine 1.91 ile Lia Apostolovski elde etti.

Elit atletimiz gelecek hafta Pazar günü İzmir’de düzenlenecek Balkan Şampiyonası’nda yarışarak olimpiyat hedefini yakalamak için mücadeleye devam edecek.

ATLETİZM FEDERASYONU TEBRİK ETTİ

Konu ile ilgili olarak KKTC Atletizm Federasyonu yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

“Diamond League'e katılan elit atletimiz Buse Savaşkan, büyük başarı elde ederek yarışmayı 4. olarak tamamladı.

Fas'ın Marakeş kentinde düzenlenen atletizimin zirvesi olan Diamond League'de atletimizi görmek tüm sporcu, hakem ve atletizm camiasını yürekten sevindirmiştir.

Dünya çapında ünlü atletlerle aynı arenada yarışan atletimiz ile gurur duyuyoruz, başarılarının devamını diliyoruz.

Buse Savaşkan'ın bir sonraki yarışması, 26 Mayıs 2024 tarihinde İzmir'de düzenlenecek olan Balkan Atletizm Şampiyonası olacak.”

