Ucuz atlattı

Lefkoşa - Gazimağusa Anayolu’nda, yönetimindeki TUZ 865 plakalı kum yüklü kamyon araç ile batı istikametine doğru giden Ali Özçelik (E-31), dikkatsizliği ve ihmalkarlığı sonucu, İnönükavşağı yakınlarında direksiyon hakimiyetini kaybetti.Polis Basın Subaylığı’ndan yapılan açıklamaya göre, bugün 13.45 sıralarında meydana gelen kazada yolun solundan çıkan kamyon sağ yan kısmı üzerine devrildi.Kaza sonucu yaralanan kamyon araç sürücüsü Özçelik kaldırıldığı Gazimağusa Devlet Hastanesi’nde yapılan tedavisinin ardından müşahede altına alındı.