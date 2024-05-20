Levent farklı galip

Türkiye Basketbol Federasyonu tarafından düzenlenen U 16 Kadınlar Türkiye Şampiyonası başladı.

Kütahya’da gerçekleşen organizasyonda A Grubu’nda yer alan Levent ilk maçında maçında İzmir Ege Gelişim’i 74-38 mağlup etti.

Bu grupta Levent ilk maçın İzmir Efe Gelişim’i karşısında farklı kazandı.

Levent ikinci maçında yarın saat 13.15’de iEskişehir Çağdaş Koleji ile karşılaşacak.

