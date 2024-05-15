İki bölgede elektrik kesintisi olacak

Lefke bölgesinde yarın elektrik kesintisi olacak.

Kıb-Tek’ten yapılan açıklamaya göre, orta gerilim şebekesinde yapılacak proje çalışması nedeniyle yarın 10.00 ile 12.00 saatleri arasında Yedidalga Aspava restoran civarı, Bademliköy, Yeşilırmak ve Yeşilırmak sınır kapısına elektrik verilemeyecek.

Öte yandan yine orta gerilim elektrik şebekesinde yapılacak proje çalışması nedeniyle yarın Görneç ve Serdarlı’ya elektrik verilemeyecek.

Kıb-Tek Gazimağusa Bölge Amirliğinden yapılan açıklamaya göre, kesinti 10.00-13.00 saatleri arasında gerçekleştirilecek.

