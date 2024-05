Çavuş: Üretim ve üreticinin yanında durduk, girdi maliyetlerini düşürmek için çalışıyoruz

Cumhuriyet Meclisi Genel Kurul toplantısında et konusu tartışıldı.

CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman, Meclis Genel Kurulunda söz aldı. Et konusunda konuşan Erhürman, hayvancı, kasap, tüketici ve ekonomiyi ilgilendiren et konusuyla ilgili hayvancılar birliğinin eylem yaptığını ifade etti, hükümete eleştirilerde bulundu.

Erhürman, bu konuda uzun bir süreç yaşandığını ve çözümün bulunmuş olması gerektiğini, ancak bu işin gelinen noktada gerginliğe dönüştüğünü ve alınması gereken doğru kararların alınamadığını söyledi.

Hayvancı ile kasapların birbirine kırdırıldığını, ancak hükümetin aldığı donmuş et ithaline izin veren karara iki tarafın da karşı çıktığını ifade eden Erhürman, hükümetin kararının sağlıklı et konusunda endişeleri de beraberinde getirdiğini kaydetti.

Erhürman, ilk olarak verilerin bilinmesinin önemine işaret ederek, ülkede et ihtiyacı, hayvan varlığı, nüfus bilinmeden hareket edilmeye çalışıldığını kaydetti, çözüm üzerine önerilerde bulundu.

Gerçek verilere ulaşılmasının önem taşıdığını ifade eden Erhürman, donmuş et ile ilgili planın ne olduğunu, kaç ay daha getirileceğini sordu, sağlıklı gerçek verilerle bunun belirlenebileceğini söyledi.

Erhürman, kasapların, hayvancının bundan memnun olmadığını, tüketicinin de sadece fiyat değil, sağlıklı et açısından memnun olmadığını ifade ederek, gıdaya güven olmayınca Güneye kaçış ihtimalinin yükseldiğini kaydetti ve bunun ekonomiye zarar vereceğine işaret etti.

Et ile ilgili endişelerin dikkate alınması gerektiğini belirten Erhürman, bir plan içinde bu sürecin yürütülmesinin önemine vurgu yaptı, sorunların sonucunun ciddiyetle ve öngörüyle sağlanabileceğini söyledi.

Tüketicinin de kendini rahat hissedeceği bir yere yöneleceğini, kasap ve hayvancının da buna karşı ne yapacağının önem taşıdığını ifade eden Erhürman, bu sorunların çözümü için tüm taraflarla bir araya gelip, güven oluşacak bir ortam yaratılması gerektiğini kaydetti.

Et tüketilirken güven kaybı olmamasının önemine vurgu yapan Erhürman, yerli üretimin korunmasının, tüketicinin rahat olması ve sürdürülebilir bir ekonomi için gerekli olduğunu belirtti.

Tüm bu alanların alınan et kararıyla riske atıldığını ve bunun kabul edilebilir olmadığını ifade eden Erhürman, narenciyede yaratılan belirsizliğin, et konusunda da yaratıldığını; belirsiz, sürdürülebilir olmayan bir durum yaratıldığını söyledi.

Erhürman, et konusunda planlamanın ne olduğunu, verilerle birlikte duymak istediklerini kaydetti.

-Kıbrıs konusunda olağanüstü birleşim önergesi

CTP Genel Başkanı Erhürman, Kıbrıs sorunu konusuna da değinerek, bu konuda bir hareketlenme olduğunu ancak Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’dan bilgilendirme olmadığını ifade etti. Bu çerçevede parti başkanlarının değil, Meclisin bilgilendirilmesinin uygun olacağını düşündüklerini ifade eden Erhürman, Meclis Başkanlığına, 6 Haziran Perşembe günü olağanüstü birleşim yapılması için önerge sundu.

-Çavuş

Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Hüseyin Çavuş da, üretime, üreticiye ve tüketiciye güven vermek amacıyla çalıştıklarını söyledi, ayda 240 denetim yaptıklarını kaydetti.

Büyüme odaklı hareket ettiklerini ve destekleri artırdıklarını anlatan Çavuş, bu destekleri rakamlarla okudu, tarıma, hayvancılığa verdikleri desteklerin önemine vurgu yaptı.

Çavuş, artışların, desteklerin geçmiş yıla göre yüzde yüzün üzerinde olduğunu rakamlarla açıklayarak, özellikle bu yıl desteğin en yüksek seviyeye çıktığını vurguladı.

Özellikle küçükbaşa verilen desteğin yüzde iki yüz kırk dokuz artış gösterdiğini ifade eden Çavuş, üretimdeki tüm risklerin üstlenildiğini, üretime ve üreticiye güvende olması için de desteklerin verildiğini söyledi.

Üretimin sürdürülebilir olması için gereken adımların atıldığını belirten Çavuş, üretim ve üreticinin yanında durduklarını, girdi maliyetlerini düşürmek için çalıştıklarını, yem süt paritesini koruduklarını, hükümetin verdiği tüm sözleri yerine getirdiğini, destek ödemelerini zamanında yaptığını, güveni her zaman korumak amacıyla çalıştıklarını anlattı.

Çavuş, hedefin, amacın, süt döngüsünün sağlanması, etin de sütten çıktığını, bu amaçla desteklerle bu planlamayı yaptıklarını söyledi, ıslah projesini hayata koyduklarını, hayvan varlığı konusunda yanlış bilgi veya belge vermelerinin söz konusu olamayacağını kaydetti.

Kulak numaraları konusunda da gereken adımların atıldığını, hayvan kesimlerinde, süt evlerinde hijyenin sağlandığını, süt depolarının açıldığını ve açılmaya devam edeceğini ifade eden Çavuş, tüm bunların tüketime ve üretim ile üreticiye güven sağlamak adına yapıldığını anlattı.

Çavuş, tüm ödemelerin de zamanında yapıldığını belirterek, üretim ve üreticinin yanında olmaya devam ettiklerini söyledi.

Et konusuna da değinen Çavuş, giderlerin, pazarlamanın önemli olduğunu, ülkede günlük 520 ton süt çıktığını ancak bunun hiç kalmadığını çünkü imalatçının da desteklendiğini, kendisinin de bir üretici olduğunu ve gerçek rakamlar üzerinden en iyi planlamaları yapacaklarını kaydetti.

Kasaplarla ilgili dünyada uygulanan bir hesaplama üzerinden çalışma yaptıklarını, kasapların da bunu kabul ettiğini ifade eden Çavuş, üretimi büyütmek amacıyla üretimin desteklendiğini, tüketicinin de 550 TL’ye et alabilmesi amacıyla destekleri artırdıklarını anlattı.

Çavuş, hayvancılığın desteklenmesi adına yapılan çalışmaları da anlatarak, hükümet olarak et kararını 19 Haziran’a kadar aldıklarını çünkü sonrasında hayvan üretimi ve satışların artacağına inandıklarını, piyasanın rahatlayacağını söyledi.

Güney ile Kuzeyi rakamlarla kıyaslayan Çavuş, ülkedeki işletme sayısı rakamlarının yüksekliğine işaret etti, gerçek anlamda bir planlama ile bunu düzelteceklerini, güven duygusunu da yükselteceklerini kaydetti.

Hükümetin üreticinin yanında olduğunu verdiği desteklerle gösterdiğini ifade eden Çavuş, Güney'den daha fazla destek verdiklerini de söyledi.

Et ithalinin 19 Haziran’da son bulacağını ancak bu karar uzatılacaksa taraflarla paylaşılacağını ifade eden Çavuş, hayvancının elindeki hayvanı satmadığını, bayramda değerlendirmek istediğini kaydetti ve bu öngörülerek bu tarihin ortaya çıktığını kaydetti.

Narenciye konusunda yapılan çalışmaları da anlatan Çavuş, zararlı böceklerle mücadelenin sürdüğünü, gelecek hafta da Türkiye’den uzmanlarla görüşeceklerini ve gerekli mücadele yanında planlamaların yapılacağını söyledi.

Üreticilerden sabır ve anlayış beklediğini ifade eden Çavuş, bu yolu geçmişte olduğu gibi şimdi de üreticilerle birlikte yürüyeceklerini kaydetti.

Üreticinin ödemelerinin günü gününe yapıldığını, devletten alacağı olmadığını ve bu ödemelerin süreceğini ifade eden Çavuş, soruları da yanıtladı. Üretimi siyasetten ayırdıklarını ifade eden Çavuş, siyaset yapmayacaklarını, yapmadıklarını; üretimde siyaset olamayacağı bilinciyle hareket ettiklerini söyledi. Dalında kalan narenciyeyi de ödeyeceklerini söyleyen Çavuş, ülkede 264 bin küçükbaş hayvan olduğunu ve nisan ayına kadar 11 bin civarı kesim olduğunu söyledi.