"Tatar dünyaya savaş açtı"

CTP Genel Sekreteri Asım Akansoy, Cumhurbaşkanı Tatar’ın görev süresince “taş, taş üstüne koymadığını” söyledi

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Genel Sekreteri Asım Akansoy, asıl dertlerinin Kıbrıslı Türklerin geleceğiyle ilgili olduğuna dikkat çekti ve “Çözüm mücadelesi, Kıbrıslı Türklerin varoluş kavgasıdır.” diye konuştu.

Akansoy, “Kıbrıs’ta refah düzeyi yüksek, güvenilir, adil ve eşit bir düzen kurmak istiyoruz. Kıbrıslı Rumlar ne kadar hak sahibi olacaksa, aynı oranda biz de olacağız. Bu da federasyon çatısı altında olacak.” diye konuştu.

“BM zemini dışında başka bir zemin yoktur” diye konuşan Akansoy, soruna çözüm bulunması yönünde zemininin BMGK kararları olduğunu söyledi. 2006 ile 2017 arasında yapılan müzakerelerde varılan mutabakatlar olduğunu anımsatan Akansoy, “Varılan mutabakatlar korunmalı ve süreç onların üzerine inşa edilmelidir.” dedi.

Şu an sürdürülen politikayı “güvensiz ve kafa karıştıran” diye niteleyen Akansoy, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ın 3 buçuk yıldır görevde olduğunu anımsattı ve bu süreçte Kıbrıs Türk halkının ne kazandığını sordu.

Akansoy, Tatar’ın görev süresince “taş, taş üstüne koymadığını” öne sürdü.

Kıbrıslı Türklerin hak ve çıkarlarını gözetecek bir durum yaratmanın önemine de işaret eden Akansoy, “Meclis'te de, yaptığımız açıklamalarda da ortak akıl arayışından bahsettik. Ortak aklı yakalayamadık. Çok çalıştık, davet yaptık ama yakalayamadık. Artık yakalayabileceğimize dair inancı da kaybettik. Holguin ile ilgili Ersin Tatar’ın yaptığı açıklamalar hayal kırıklığı yarattı.” dedi.

CTP olarak her zaman yapıcı bir tavır içerisinde olduklarının altını çizen Akansoy, Cumhurbaşkanı Tatar’ın, “ben yaparım olur.” zihniyetiyle hareket ettiğini iddia etti.

Ülkede kargaşa yaratma derdinde olmadıklarını vurgulayan Akansoy, “Sayın Tatar’ın ne istediği belli değil. Dünyaya savaş açtı. Bu, bizi bir yere götürmez. Herhangi bir stratejisi olmayan bir yaklaşım peşinde. Gerginliklerle bugünlere geldik. Gerilime dayalı hak arayışı içerisinde. Son dönemlerde bunları yaşadık.” diye konuştu.

