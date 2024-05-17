Fatma Turgut DAÜ’yü coşturdu

Bu yıl Noyanlar Group of Companies ana sponsorluğunda, KKTC Telsim Vodafone iletişim sponsorluğunda ve NRG Yayın Grubu’nun medya sponsorluğunda organize edilen Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) 26. Bahar Festivali birbirinden renkli etkinlikler ile devam ediyor. 18 Mayıs 2024 Cumartesi gününe kadar devam edecek olan festival kapsamında DAÜ Yasin Düşüner Stadyum çevresinde kurulan satış, yiyecek, içecek ve tanıtım stantlarına halk ve öğrenciler yoğun ilgi gösteriyor.26. Bahar Festivali kapsamında DAÜ, birbirinden değerli konukları ağırlamaya devam ediyor. Festivalin ikinci günü olan 16 Mayıs 2024 Perşembe günü, saat 11:30’da, Mustafa Afşin Ersoy Salonu’nda Türkiye’nin önde gelen psikiyatrist ve yazarlarından Dr. Gülseren Budayıcıoğlu sevenleri ile bir araya geldi.Öte yandan Türkiye’nin ünlü sinema ve tiyatro sanatçısı Selçuk Yöntem, saat 14.30’da, Aktivite Merkezi’nde söyleşi gerçekleştirdi. Oldukça yoğun bir katılım ile gerçekleşen söyleşide Yöntem, katılımcılara kendi kariyerinden yola çıkarak tavsiyelerde bulundu.26. Bahar Festivali ikinci günü saat 16:30’da Çok Güzel Hareketler Bunlar ekibinden Tolga Üyken, Hilmi Deler, Batuhan Soyaslan ve Metin Pıhlıs’ın Mustafa Afşin Ersoy Salonu’nda gerçekleştirdiği söyleşi ile devam etti. Soru cevap şeklinde gerçekleştirilen etkinliğe öğrencilerden yoğun katılım oldu.Öte yandan saat 18:00’de Aktivite Merkezi’nde DAÜ BJK tarafından düzenlenen etkinlikte Celil Nalçalan ve Alen Markaryan öğrenciler ile bir araya gelerek gelen soruları cevaplandırdılar. Ayrıca saat 18:00’de Mustafa Afşin Ersoy Salonu’nda ultrAslan DAÜ tarafından Tugay Kerimoğlu ile Harun Muslu söyleşisi gerçekleştirildi.26. Bahar Festivali kapsamında birbirinden güzel tiyatro gösterilerine de ev sahipliği yapan DAÜ’de ilk olarak 16 Mayıs 2024, Perşembe günü saat 19:30’da, Rauf Raif Denktaş Kültür ve Kongre Sarayı’nda Kıbrıs Türk Devlet Tiyatroları tarafından “Grönholm Metodu” isimli tiyatro oyunu sahnelendi. Hakan Elmasoğlu’nun yönettiği, Jordi Galceran’ın kaleme aldığı oyun, bir şirketin toplantı odasında iş görüşmesine gelen dört kişinin, tüm hünerlerini ortaya koyup işi kapmak için gizem dolu çeşitli sınavlardan geçecekleri trajik ve komik bir serüveni konu alıyor.Türkiye’nin önde gelen sanatçılarından Fatma Turgut 26. Bahar Festivali kapsamında sahne alarak birbirinden güzel parçalarını seslendirdi. Öğrencilerin ve halkın ilgisinin büyük olduğu konserde sanatçı “Değmesin Ellerimiz”, “Mey” “Pembe Mezarlık”, “Pazar Kahvaltısı” “İkimizden Biri” gibi parçaları ile geceye katılanlara coşku dolu saatler yaşattı. Konser sonunda Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Ali Öztüren ve Prof. Dr. Sonuç Zorlu tarafından sanatçıya teşekkür plaketi takdim edildi.