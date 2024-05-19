Drift’te ilk yarışta Yücebaş birinci

Necati KÜLAHLILAR
Drift NEU Kuzey Kıbrıs Şampiyonasının ilk yarışının kazananı İbrahim Yücebaş oldu. Yakın Doğu Üniversitesi içerisinde oluşturulan Drift yarış pistinde yapılan Drift NEU Kuzey Kıbrıs Şampiyonasında finalde Enver Haskasap’ı geçen İbrahim Yücebaş birinci olurken, Enver Haskasap 2. oldu. Yarışın 3. ise Akay Akbil oldu. Yarış sonunda ödüller İrfan Suat Günsel ve Cumhur başkanı Ersin Tatar tarafından verildi.
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