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Hayvan üreticilerinin Başbakanlık önündeki eylemi yarın sürecek

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Hayvan üreticilerinin Başbakanlık önündeki eylemi yarın sürecek
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Başbakanlık önünde eylem yapan Hayvan Üreticileri ve Yetiştiricileri Birliği üyeleri araçları bırakarak saat 20.30’da dağıldı.
Hayvan Üreticileri ve Yetiştiricileri Birliği Başkanı Mustafa Naimoğulları TAK muhabirine yaptığı açıklamada, eylemlerinin yarın da devam edeceğini belirterek, “Yarın daha sert geleceğiz” dedi.
Üreticilerin evine hayvanlarına bakmaya gittiğini kaydeden Naimoğulları, “Yarın saat 10.00'dan sonra eylemimiz daha sertleşerek devam edecek” ifadesini kullandı.
“Başbakan geleceğini söylemesine rağmen gelmedi” diyen Naimoğulları, “Gelirlerse bir yere bağlar mıyız bağlayamaz mıyız bilemiyoruz. Zaten sorunların farkındadırlar... Çözülürse gerekli açıklamayı yaparız”  dedi.
 
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