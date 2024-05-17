BTM 2.Lig’de 2. Hafta heyecanı

Digiturk Kıbrıs BTM 2.Lig 2. Hafta maçlarının programı ve yönetecek hakemler açıklandı. Tüm maçların saat 17.00’de başlayacağı 2. Hafta karşılaşmalarının programı şöyle:
1.GRUP
18 Mayıs 2024, Cumartesi
17.00 Gaziveren Hüseyin Özkorkut Stadı Amaara Gaziveren-Zümrütköy
17.00 Doğancı Emek Stadı Doğancı-Serhatköy
17.00 Akçay Rauf Raif Denktaş Stadı Akçay-Yedidalga
2.GRUP
18 Mayıs 2024, Cumartesi
17.00 Kozanköy Raif Rauf Denktaş Stadı T.E.Tepebaşı-Tatlısu
19 Mayıs 2024, Pazar
17.00 Girne Pia Bella Sahası Göksu S.D.-Akdeniz
17.00 Lapta Şht. Şevket Kadir Stadı E.Sadrazam Kayalar-Çamlıbel
3.GRUP
18 Mayıs 2024, Cumartesi
17.00 Değirmenlik Sadık Cemil Stadı Taşkent-Bahçeli
17.00 Karaoğlanoğlu Orhan Dural Stadı Ağırdağ B.-Dağyolu
19 Mayıs 2024, Pazar
17.00 Yılmazköy Mustafa Üçöz Stadı Alayköy-Yenikent Perçinci
4.GRUP
18 Mayıs 2024, Cumartesi
17.00 Gaziköy Şenol Stadı Gaziköy-Doğukent
17.00 Paşaköy Hasan Onalt Stadı Aslanköy-Dilekkya
19 Mayıs 2024, Pazar
17.00 Kırıkkale Stadı Kırıkkale-Akıncılar
5.GRUP
18 Mayıs 2024, Cumartesi
17.00 Maraş Necip Halil Kartal Stadı Mutluyaka-Akdoğan
17.00 Dörtyol Adem Nural Stadı Alaniçi-Pergama
19 Mayıs 2024, Pazar
17.00 İncirli Hüseyin Altıncıoğlu Stadı E.U.Güvercinlik-Korkuteli
6.GRUP
19 Mayıs 2024, Pazar
17.00 Akova Eray Vudalı Stadı Boğaziçi-1461 İskele Trabzon
7.GRUP
18 Mayıs 2024, Cumartesi
17.00 Kumyalı Şht. Süleyman Gül Stadı H.Falyalı Kumyalı-Ergazi
17.00 Akova Eray Vudalı Stadı S.R.Yarköy-Büyükkonuk
19 Mayıs 2024, Pazar
17.00 Kumyalı Şht. Süleyman Gül Stadı Bafra-Ç.G.Yedikonuk
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