BTM 2.Lig’de 2. Hafta heyecanı

Digiturk Kıbrıs BTM 2.Lig 2. Hafta maçlarının programı ve yönetecek hakemler açıklandı. Tüm maçların saat 17.00’de başlayacağı 2. Hafta karşılaşmalarının programı şöyle:



1.GRUP

18 Mayıs 2024, Cumartesi

17.00 Gaziveren Hüseyin Özkorkut Stadı Amaara Gaziveren-Zümrütköy

17.00 Doğancı Emek Stadı Doğancı-Serhatköy

17.00 Akçay Rauf Raif Denktaş Stadı Akçay-Yedidalga

2.GRUP

18 Mayıs 2024, Cumartesi

17.00 Kozanköy Raif Rauf Denktaş Stadı T.E.Tepebaşı-Tatlısu

19 Mayıs 2024, Pazar

17.00 Girne Pia Bella Sahası Göksu S.D.-Akdeniz

17.00 Lapta Şht. Şevket Kadir Stadı E.Sadrazam Kayalar-Çamlıbel

3.GRUP

18 Mayıs 2024, Cumartesi

17.00 Değirmenlik Sadık Cemil Stadı Taşkent-Bahçeli

17.00 Karaoğlanoğlu Orhan Dural Stadı Ağırdağ B.-Dağyolu

19 Mayıs 2024, Pazar

17.00 Yılmazköy Mustafa Üçöz Stadı Alayköy-Yenikent Perçinci

4.GRUP

18 Mayıs 2024, Cumartesi

17.00 Gaziköy Şenol Stadı Gaziköy-Doğukent

17.00 Paşaköy Hasan Onalt Stadı Aslanköy-Dilekkya

19 Mayıs 2024, Pazar

17.00 Kırıkkale Stadı Kırıkkale-Akıncılar

5.GRUP

18 Mayıs 2024, Cumartesi

17.00 Maraş Necip Halil Kartal Stadı Mutluyaka-Akdoğan

17.00 Dörtyol Adem Nural Stadı Alaniçi-Pergama

19 Mayıs 2024, Pazar

17.00 İncirli Hüseyin Altıncıoğlu Stadı E.U.Güvercinlik-Korkuteli

6.GRUP

19 Mayıs 2024, Pazar

17.00 Akova Eray Vudalı Stadı Boğaziçi-1461 İskele Trabzon

7.GRUP

18 Mayıs 2024, Cumartesi

17.00 Kumyalı Şht. Süleyman Gül Stadı H.Falyalı Kumyalı-Ergazi

17.00 Akova Eray Vudalı Stadı S.R.Yarköy-Büyükkonuk

19 Mayıs 2024, Pazar

17.00 Kumyalı Şht. Süleyman Gül Stadı Bafra-Ç.G.Yedikonuk

