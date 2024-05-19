19 Mayıs Samsun Yarı Maraton Birincisi Hakan Tazegül

Samsun’da 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı etkinlikleri kapsamında düzenlenen yarı maratonda, başarılı atletimiz Hakan Tazegül ferdi yarışta Türkiye genelinde birinci olarak yine birincilik kürsüsünden inmedi

Türkiye Atletizm Federasyonu, Samsun Atletizm İl temsilciği iş birliğinde düzenlenen 19 Mayıs Uluslararası Samsun yarı maratonu yapıldı. Büyük Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Milli Mücadele'yi başlatmak için 19 Mayıs 1919'da Samsun'a çıkışının 105. yılı dolayısıyla 19 Mayıs Yarı Maratonu düzenlendi. 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı etkinlikleri kapsamında düzenlenen yarı maraton için sporcular, Fuar Caddesi'nde oluşturulan parkurda gerçekleştirilen yarı maratona, 18-70 yaş arasında 200 sporcu katıldı. 19 Mayıs Uluslararası Samsun yarı maratonunda başarılı atletimiz Hakan Tazegül ferdi yarışta Türkiye genelinde birinci olarak çok başarılı sonuç elde etti. Geçtiğimiz yılda birinci gelen başarılı atletimiz Hakan Tazegül birincilik kürsüsünden inmiyor.

HAKAN TAZEGÜL BİRİNCİ

Türkiye’nin Samsun ilinde gerçekleştirilen 19 Mayıs Uluslararası Samsun yarı maratonunda yarışan ülke atletizminin başarılı uzun mesafe koşucularından Hakan Tazegül, iddialı bir şekilde katıldığı yarı maratonunda önemli derece elde etti. 19 Mayıs Uluslararası Samsun yarı maratonda sporcular 21 kilometrelik yarı maratonda koşan atletler dereceye girebilmek için yarıştılar. Samsun’da düzenlenen 19 Mayıs Uluslararası Samsun yarı maratonuna 200 atlet katılırken, ülkemizi temsil eden Hakan Tazegül 40-44 yaş gurubunda ferdi olarak katıldığı yarışta 1 Saat 17 Dakika 58 Saniye’lik derecesiyle Türkiye genelinde birinci oldu. Ayrıca diğer başarılı atletimiz Eser Kurt 40-44 yaş grubunda 1 Saat 18 dakika 03 Saniye’lik derecesiyle ikinci olarak gümüş madalyanın sahibi olurken, İstanbul Spor Kulübünden Serkan Boğahan ise 1 Saat 21 Dakika 50 Saniye’lik derecesiyle üçüncü oldu.

TAKIMSAL BİRİNCİLİK

19 Mayıs Uluslararası Samsun Yarı Maratonun ve Türkiye Yarı Maraton şampiyonası finaline 8 takımın katıldığı yarışta Ankara Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) Spor Gücü Ordu Milli Takımında yer alarak yarışan başarılı atletimiz Hakan Tazegül takım sıralamasında Türkiye birincisi oldu. Başarılı Atlet Hakan Tazegül, Ankara Türk Silahlı Kuvvetleri Spor Gücü takımıyla genel klasmanda Türkiye genelinde birinci gelerek önemli başarılara imza atmaya devam ediyor.



