Red7Oİl U14 Ligi'nde son 16'ya kalan ekipler belli oldu..!

Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu (KTFF) tarafından organize edilen Red7Oil U14 Ligi’nde normal sezon tamamlandı. Finallere kalan 16 takım belirlendi. 5 grupta toplam 45 takımın mücadele ettiği ligde oldukça keyifli ve çekişmeli maçlar oynanırken, gruplarını ilk üç sırada bitiren 15 takım ve tüm grupların en iyi grup dördüncüsü finallere kalmaya hak kazandı.

Normal sezonda 1.Grup’ta Binatlı YSK, 2.Grup’ta Çetinkaya TSK, 3.Grup’ta Doğan Türk Birliği, 4.Grup’ta Miracle Değirmenlik SK ve 5.Grup’ta Mağusa Türk Gücü gruplarını lider olarak bitirirken grup lideri 5 takımın yanı sıra en iyi 3 grup ikincisi de 2.tura seri başı olarak katılacak. Gruplarını en yüksek puanda tamamlayan grup ikincileri Küçük Kaymaklı TSK, Vadili TÇBSK ve Tremeşeli H. Dumlupınar TSK takımları da seri başı olacak.

Seri başı olan 8 takım; Serhatköy SK, Zümrütköy SK, Yenicami AK, Türk Ocağı Limasol, Tuzlaspor, Ozanköy SK, 1461 İskele Trabzonspor ve Mehmetçik TÇBSK takımları ile eşleşecek. 2.tur karşılaşmaları seri başı takımların ev sahipliğinde gerçekleşecek.

Finallerin tarihleri şöyle;

2.TUR: 8-9 HAZİRAN 2024

ÇEYREK FİNAL 1.MAÇ: 15-16 HAZİRAN

ÇEYREK FİNAL 2.MAÇ: 22-23 HAZİRAN

YARI FİNAL 1.MAÇ: 29-30 HAZİRAN

YARI FİNAL 2.MAÇ: 6-7 TEMMUZ

FİNAL: 12 TEMMUZ

