Giresun'da sel felaketi: 7 kişi hayatını kaybetti

Giresun, Samsun, Rize, Trabzon'da sel meydana geldi. Araçlar yollarda sürüklendi, istinat duvarları çöktü. Sel felaketinde 2'si jandarma 7 kişi yaşamını yitirdi, kaybolan 3'ü jandarma 9 kişiyi arama çalışmaları ise devam ediyor

Giresun’u etkisi altına alan sağanak yağış şehrin birçok yerinde su baskınlarına ve tahribata yol açtı.

İlçe merkezi yakınlarından geçen Aksu Deresi'nin taşmasıyla cadde ve sokaklar adeta nehre döndü. Taşkının şiddetinin artması nedeniyle yol kenarlarında park halindeki araçlar sele kapıldı. İşyerlerinde yaklaşık 1 metreye kadar su baskınları yaşandı.

7 CAN KAYBI, 10 KAYIP

Şiddetli yağış dolayısıyla sel ve heyelanların yaşandığı Giresun'da 7 kişi hayatını kaybetti. Kaybolan 3'ü jandarma 9 kişiyi arama çalışmaları ise sürüyor.

MAHSUR KALANLAR BÖYLE KURTARILDI

AFAD: 157 KİŞİ KURTARILDI

AFAD'tan yapılan açıklamaya göre, Giresun'daki selin ardından 988 kişilik ekip ve 288 araç ile devam eden müdahale çalışmalarında 157 vatandaş kurtarıldı.