Yalova’da genel kurul zamanı

Aksa 1. Ligin Güzelyurt ekiplerinden Yalova Spor Kulübü, 2 Haziran 2024 Pazar günü Bostancı Tahsin Mertekci Stadı’nda olağan genel kurulunu gerçekleştirecek.

Batı bölgesinin köklü ekibi Yalova’da yeni başkan, gerçekleştirilecek olan olağan genel kurulda seçilecek. Başkan adayı olmak isteyen kişiler başvurularını genel kuruldan 48 saat önce yapması gerekiyor.

Genel kurulun gündemi şu şekilde:

1. Açılış

2. Divanın Oluşumu

3. Faaliyet raporunun sunulması

4. Mali raporun sunulması ve aklanması

5. Seçim

6. Dilek ve Temenniler

7. Kapanış

Yalova Spor Kulübü Başkanı Can Altınkaya 2 Haziran’da gerçekleşecek genel kurul ile ilgili kulüp sosyal medya hesabından şu açıklamayı yaptı:

Kulübümüz 2 Haziran Pazar günü saat 10.00’da olağan genel kurulunu gerçekleştirecek. Tahsin Mertekci Stadı’nda gerçekleştirilecek genel kurulda başkanlık seçimi de yapılacak. Aday olmak isteyenler genel kuruldan 48 saat öncesine kadar başvurularını yapabilecek.

İki yıllık görev süremizin tamamlanmasının ardından gerçekleştireceğimiz genel kurula tüm üyelerimizi bekliyoruz. Bu süreç zarfında bize maddi ve manevi desteğini esirgemeyen herkese çok teşekkür ederiz. Bölgemizin içinde bulunduğu olumsuz koşullar ve ekonomik zorluklara rağmen gerek sportif anlamda gerekse tesisleşme anlamında elimizden gelen adımları atmaya çalıştık.

Ülkenin en büyük spor camialarından biri olan kulübümüzü ileriye taşımak ve hak ettiği yerlere yeniden getirmek, tüm Yalova camiasının görevidir. Yeni dönemde görev alacak arkadaşlarımıza şimdiden başarılar diler, Yalova için çalışmaya devam edeceğimizi belirtmek isteriz.

Birlik ve beraberliği sağlamamız durumunda Yalova’yı hak ettiği yerlere çok kısa zamanda yeniden getirebiliriz. Görev süremizde bize yardımcı olan, maddi ve manevi desteğini esirgemeyen tüm destekçilerimize ve Yalova camiasına çok teşekkür ederiz.

YSK Başkanı Can Altınkaya ve Yönetim Kurulu

