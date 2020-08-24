PSG finali kaybetti, Paris karıştı: 83 gözaltı

Şampiyonlar Ligi finalinde Bayern Münih, Fransız ekibi Paris Saint-Germain'i 1-0 mağlup ederek kupaya uzandı. Maçın ardından binler PSG'li taraftar, Paris sokaklarında polisle çatıştı, araçları ateşe verdi

2019-20 sezonu Şampiyonlar Ligi Finali, coronavirus tedbilerleri kapsamında seyircisiz olarak Portekiz'de oynandı.

PSG'li yaklaşık 5 bin taraftar da Paris'teki devasa ekrandan final mücadelesini takip etti.

Alman ekibi Bayern Münih, mücadeleyi 1-0 kazanarak Şampiyonlar Ligi kupasının sahibi oldu.

Bu sonucun ardından bir araya gelen PSG'li taraftarlar, Paris sokaklarında polisle çatıştı.

Fransız polisi, araçların yakıldığı, mağazaların camlarının kırılarak yağmalandağı gecede 83 kişiyi gözaltına aldı.PSG'li taraftarlar, havai fişek, taş ve şişelerle polislerle çatışırken, Fransız polisi biber gazı ile müdahale etti.Güvenlik güçleri, Parc des Princes Stadyumu yakınında bir araya gelen taraftarları da bölgeden çıkardı.