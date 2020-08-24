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PSG finali kaybetti, Paris karıştı: 83 gözaltı

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Şampiyonlar Ligi finalinde Bayern Münih, Fransız ekibi Paris Saint-Germain'i 1-0 mağlup ederek kupaya uzandı. Maçın ardından binler PSG'li taraftar, Paris sokaklarında polisle çatıştı, araçları ateşe verdi

PSG finali kaybetti, Paris karıştı: 83 gözaltı

 

 2019-20 sezonu Şampiyonlar Ligi Finali, coronavirus tedbilerleri kapsamında seyircisiz olarak Portekiz'de oynandı.

PSG'li yaklaşık 5 bin taraftar da Paris'teki devasa ekrandan final mücadelesini takip etti. 


PSG finali kaybetti, Paris karıştı: 83 gözaltı - 2

Alman ekibi Bayern Münih, mücadeleyi 1-0 kazanarak Şampiyonlar Ligi kupasının sahibi oldu. 

Bu sonucun ardından bir araya gelen PSG'li taraftarlar, Paris sokaklarında polisle çatıştı. 


PSG finali kaybetti, Paris karıştı: 83 gözaltı - 3
Fransız polisi, araçların yakıldığı, mağazaların camlarının kırılarak yağmalandağı gecede 83 kişiyi gözaltına aldı.
PSG finali kaybetti, Paris karıştı: 83 gözaltı - 4
PSG'li taraftarlar, havai fişek, taş ve şişelerle polislerle çatışırken, Fransız polisi biber gazı ile müdahale etti.
PSG finali kaybetti, Paris karıştı: 83 gözaltı - 5
Güvenlik güçleri, Parc des Princes Stadyumu yakınında bir araya gelen taraftarları da bölgeden çıkardı.

PSG finali kaybetti, Paris karıştı: 83 gözaltı - 6
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