Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nın harcaması 3 kat arttı

TC Cumhurbaşkanlığı Sarayı’nın yaptığı harcamalar ortaya çıktı. CHP Genel Başkan Yardımcısı Burhanettin sadece şubat ayı harcamasının geçen yıla göre 3’e katlandığını açıkladı. Bulut şu çarpıcı bilgiyi paylaştı: "Beştepe’nin geçen şubatta 471 milyon olan masrafı, bu yıl 3’e katlanıp 1 milyar 454 milyon liraya fırladı. Erdoğan’ın Sarayı, dakikada 34 bin 837 lira yani 3,5 emeklinin maaşını yutuyor"

Türkiye'de iktidar kanadından her fırsatta vatandaşa, “İsraf etmeyin, tasarruf zamanı, biraz daha sabır” gibi söylemler geliyor. Ekonomik krizden bunalan büyük bir kesim ise zaten geçinemiyor. Özellikle asgari ücretle çalışan işçiler ve asgari ücretin altında aylık alan emekliler kara kara düşünüyor.Geçim derdi sürerken, TC Cumhurbaşkanlığı Sarayı’nın yaptığı harcamalar ortaya çıktı. CHP Genel Başkan Yardımcısı Burhanettin Bulut, sarayın sadece şubat ayı harcamasının geçen yıla göre 3’e katlandığını açıkladı.Bulut şu çarpıcı bilgiyi paylaştı:“Sarayın harcaması geçen yıl şubat ayında 470 milyon 729 bin liraydı.Bu yılın şubat ayında ise 1 milyar 454 milyon 809 bin lira oldu.Artış oranı geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 209 oldu. 10 bin lira sefalet ücretine mahkum edilen emekliye, “Kaynak yok” diyen Erdoğan’ın Sarayı, dakikada 34 bin 837 lira yani 3,5 emeklinin maaşını yutuyor. Saray bir ayda 145 bin 480 emeklinin maaşını yedi.”AKP iktidara geldiğinde 1,5 asgari ücret olan en düşük emekli maaşıyla 6 çeyrek altın alınabildiğini belirten Bulut, “Bugün 2,5 çeyrek altına düştü. Erdoğan’ın 5,5 çeyrek altını emeklinin cüzdanından aldı. Saray milletin vergileriyle sefa sürerken yoksulluk arttı. Sosyal yardım alan vatandaş sayısı 20 milyona dayandı. Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi, bir avuç zenginin yanı sıra devasa bir yoksul kitlesi de yarattı” dedi.