Millete kamuda iftar da hayal

Türkiye'de ekonomik sayılan kamu kurumlarının kafeterya ve yemekhaneleri de artık ateş pahası. Çoğu yer yüzde 100’ün üzerinde zam yaptı. Orman Genel Müdürlüğü’nün Merkez Kafeteryası iftar menüsü kişi başı 365 lira oldu

Türkiye'de dar gelirli ve emeklinin Ramazan ayında restoranlarda iftar yapması hayal oldu. “Hesaplı” sayılan kamu kurumlarının kafeterya ve yemekhanelerine de artık güç yetmiyor.

Kamuya ait restoranlar da iftar sofralarını geçen yıla göre en az yüzde 100 zam yaptı. Ankara’da vatandaşların da yararlanabileceği kamu kurumlarından biri olan Orman Genel Müdürlüğü’nün Merkez Kafeteryası iftar tarifesine geçen yıla göre yüzde 100’den fazla zam yaptı.

OGM’nin kafeteryasında geçen yıl iftar menüsü 175 liraydı. Çocuk menüsü 85 lira, Ramazan pidesinin fiyatı ise 9 lira olarak belirlenmişti. Bu yıl ise iftar menüsü 365 liraya, çocuk et menüsü de 250 liraya çıktı. 9 liralık pide de 15 liraya yükseldi. Bu hesaba göre, ikisi yetişkin, ikisi çocuk dört kişilik bir ailenin

kamu kurumundaki iftarı bile bin 200 lirayı geçti.

