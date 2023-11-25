Televizyoncu ve yapımcı Okan Bayülgen: “Biz artık İstanbul'un ötekileri olduk. Ben ve sevgilim, bize "welcome" diyen garsonlar, bizi kazıklamaya çalışan esnaf ve bizi almayan taksiler sayesinde bu şehrin ötekilerine dönüştürüldük”

Televizyoncu ve yapımcı Okan Bayülgen, Esquire dergisinin kasım sayısında yer aldı. Bayülgen'in İstanbul'la ilgili söylediği sözler dikkat çekti.

Gencinden zenginine herkeste bir "Ay yeni bir yer açılmış. oraya gidelim" merakı olduğunu ifade eden Bayülgen, şu ifadeleri kullandı:

"Tamam, oraya gidelim. Ertesi gün yeni bir yer daha açılır: olur, oraya da gidelim. Bir sene sonra bu yeni açılan yerlerin hepsi kapanır, yerine yenileri açılır. Bu döngü, uyanıklık yaparak para kazanmak isteyenlerin seni oradan oraya dolaştırmasıdır. Dolayısıyla İstanbul'da benim şikayet ettiğim konu, bir kültür ve geleneğin yaşayamaması. Annem ve babamla gittiğim hiçbir lokanta durmuyor. Hepsinin yerinde yeller esiyor. Çocuğum büyüdüğünde de onu götürdüğüm lokantaların yerinde yeller esecek."

Bayülgen, şöyle devam etti:

"Biz artık İstanbul'un ötekileri olduk. Anne babaları, annesinin anne babaları ve onların da anne babaları İstanbul doğumlu bir aileden gelen biri olarak ben ve sevgilim, bize "welcome" diyen garsonlar, bizi kazıklamaya çalışan esnaf ve bizi almayan taksiler sayesinde bu şehrin ötekilerine dönüştürüldük."

