banner913
banner932
Meteoroloji uyardı.. Denizlerde şiddetli rüzgar bekleniyor
Meteoroloji uyardı.. Denizlerde şiddetli rüzgar bekleniyor
9 0
Sizleri unutmadık, unutmayacağız
Sizleri unutmadık, unutmayacağız
12 0
 
Komitede Başsavcılık, PGM, GKK ve İçişleri Bakanlığı bütçeleri görüşülüyor
Komitede Başsavcılık, PGM, GKK ve İçişleri Bakanlığı bütçeleri görüşülüyor
11 0
Dublin'de bıçaklı saldırı
Dublin'de bıçaklı saldırı
17 0
Gazze'de ateşkes başlıyor
Gazze'de ateşkes başlıyor
12 0
63 okul güçlendirilecek
63 okul güçlendirilecek
17 0
“100 bin sigortalı hasta ortada bırakıldı”
“100 bin sigortalı hasta ortada bırakıldı”
27 0
banner964
banner985

"Biz artık İstanbul'un ötekileri olduk"

banner989

Televizyoncu ve yapımcı Okan Bayülgen: “Biz artık İstanbul'un ötekileri olduk. Ben ve sevgilim, bize "welcome" diyen garsonlar, bizi kazıklamaya çalışan esnaf ve bizi almayan taksiler sayesinde bu şehrin ötekilerine dönüştürüldük”

banner974
"Biz artık İstanbul'un ötekileri olduk"
banner971
Televizyoncu ve yapımcı Okan Bayülgen, Esquire dergisinin kasım sayısında yer aldı. Bayülgen'in İstanbul'la ilgili söylediği sözler dikkat çekti.
Gencinden zenginine herkeste bir "Ay yeni bir yer açılmış. oraya gidelim" merakı olduğunu ifade eden Bayülgen, şu ifadeleri kullandı:
"Tamam, oraya gidelim. Ertesi gün yeni bir yer daha açılır: olur, oraya da gidelim. Bir sene sonra bu yeni açılan yerlerin hepsi kapanır, yerine yenileri açılır. Bu döngü, uyanıklık yaparak para kazanmak isteyenlerin seni oradan oraya dolaştırmasıdır. Dolayısıyla İstanbul'da benim şikayet ettiğim konu, bir kültür ve geleneğin yaşayamaması. Annem ve babamla gittiğim hiçbir lokanta durmuyor. Hepsinin yerinde yeller esiyor. Çocuğum büyüdüğünde de onu götürdüğüm lokantaların yerinde yeller esecek."
Bayülgen, şöyle devam etti:
"Biz artık İstanbul'un ötekileri olduk. Anne babaları, annesinin anne babaları ve onların da anne babaları İstanbul doğumlu bir aileden gelen biri olarak ben ve sevgilim, bize "welcome" diyen garsonlar, bizi kazıklamaya çalışan esnaf ve bizi almayan taksiler sayesinde bu şehrin ötekilerine dönüştürüldük."
 
banner979
banner982
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.