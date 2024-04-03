"Alevler dördüncü kata kadar yükseldi, sürünerek kurtulduk"

Yangının görgü tanıkları, yangının yaşandığı binanın hemen yanında bulunan otoparktan, duman nedeniyle öksürerek ve sürünerek çıkabildiklerini anlattı

İstanbul’da dün büyük bir yangın faciası yaşandı. Beşiktaş’taki bir binanın bodrumunda bulunan gece kulübündeki tadilat sırasında çıkan yangında, 29 kişi can verdi. Facianın ilk anlarının görgü tanıkları, yangın nedeniyle çıkan alevlerin dördüncü kata kadar yükseldiğini anlattı. Görgü tanıkları, yangının yaşandığı binanın hemen yanında bulunan otoparktan, duman nedeniyle öksürerek ve sürünerek çıkabildiklerini anlattı.

Hikmet Baykuş isimli görgü tanığı, “Gece kulübünün gündüz hazırlıkları bu saatlerde başlıyordu. İçeride belli bir kısım çalışanlar ile tadilat için gelenlerin olduğunu duyduk. Çıkan bir yaralıdan duyduğumuza göre içerideki diğer arkadaşların da hepsinin öldüğünü söylüyor. Detaylı bir bilgi yok. Çalışma sırasında kaynaktan ya da hazırlık yaparken ocaktan gaz sızıntısından diyorlar ama o da net değil.” diye konuştu.

"OTOPARK DUMAN ALTINDA KALDI"

Ümit Gültekin isimli tanık ise yangının çıktığı binanın hemen bitişiğindeki otoparkta araçlarının bulunduğunu, otoparkın tamamen duman altında kaldığını anlattı.

“Kurtarabildiğimiz araçları kurtardık, bazıları içeride kaldı.” diyen Gültekin, yoğun dumanın etkisiyle otoparktan öksürerek ve sürünerek çıkabildiklerini anlattı.

Gültekin, “Yangının olduğu yere gittiğimizde alevler 4'üncü katlara doğru çıkmaya başladı. Gece kulübünde çalışma vardı. Çalışanlar da içeride mahsur kaldı. Biz de kalacaktık ama çıkabildik.” diye konuştu.

