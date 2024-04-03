"Suriye’de çözüme, uluslararası güçlerin desteği ile ulaşılabilir"

Suriye’de iç savaşa giden yolun en önemli tanıklarından biri olan Türkiye’nin son Şam Büyükelçisi Ömer Önhon, YDÜ'de konferans verdi ve "Suriye’de çözüme, ancak bölgede etkili olan uluslararası güçlerin desteği ile ulaşılabilir" dedi



Kariyerinin önemli bir bölümünü Şam ve Ankara’da Suriye konusuna odaklanarak geçiren Emekli Türk Büyükelçi Ömer Önhon, bu deneyimlerini paylaştığı “Büyükelçinin Gözünden Suriye” adlı kitabını ise konferans sonunda katılımcılar için imzaladı.

Moderatörlüğünü Yakın Doğu Enstitüsü Müdürü Doç. Dr. Mustafa Çıraklı’nın yaptığı ve ücretsiz olarak halka açık gerçekleştirilen konferansa, akademisyenler ve öğrenciler yoğun ilgi gösterdi. Emekli Büyükelçi Ömer Önhon verdiği konferansta; Suriye’nin yanı sıra Orta Doğu’daki son gelişmeleri de tüm detaylarıyla değerlendirdi. Emekli Büyükelçi Önhon, Ankara ile Şam arasındaki ilişkileri, Müslüman Kardeşler’in gerginlikteki rolünü, kritik Esad-Davutoğlu görüşmesini, Suriye’deki Kürtlerin durumunu ve olayların bu noktaya nasıl geldiğini ele aldı.

Dinleyiciler arasında yer alan Yakın Doğu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Tamer Şanlıdağ, etkinliğin ardından Emekli Büyükelçi Ömer Önhon’a teşekkür plaketi takdim etti.

Suriye’de 2011’de başlayan ve günümüzde de devam eden iç savaşın hangi tarihsel evrelerden geçerek gerçekleştiğine değinen Türkiye’nin son Şam Büyükelçisi Ömer Önhon, bu süreçteki iç ve dış dinamiklerin neler olduğunu ele aldı. Türkiye ile Suriye arasındaki ilişkilere de değinen Emekli Büyükelçi Ömer Önhon, ikili ilişkilerin Arap Baharı öncesi ve sonrası olarak ele alınması gerektiğinin altını çizerek Türkiye’nin mevcut önceliklerinin Suriye’nin toprak bütünlüğünün ve birliğinin korunması, çatışmaların sona erdirilmesi, Suriye halkının meşru taleplerinin karşılanmasına yönelik siyasi değişim sürecinin barışçı şekilde sonuçlandırılması ve sınır bölgesinin terör unsurlarından arındırılması olduğunu ifade etti. Bölgedeki güç dengelerine de değinen Emekli Büyükelçi Önhon; İran, ABD ve Rusya gibi bölgesel ve küresel güçlerin sahada varlıklarını korumaya devam ettiklerini ve zaman zaman bu aktörlerin farklı önceliklere göre hareket ettiklerini kaydetti. Emekli Büyükelçi Önhon, Suriye’nin toparlanmasının ve mültecilerin geri dönebilmesinin yegane şartının yine bu aktörlerin masada bulunacak bir çözüme etkin destek vermesi olduğunu belirtti.

Emekli Büyükelçi Ömer Önhon’un Suriye’nin yaşadığı tarihsel süreci, güncel durumun gelişimi ve Orta Doğu üzerindeki etkilerini ele aldığı konferansı

Türkiye’nin son Şam Büyükelçisi Ömer Önhon, Yakın Doğu Üniversitesi’nde verdiği konferansta Orta Doğu’daki son gelişmeleri değerlendirdi. 2012 yılında Türkiye ve Suriye arasındaki diplomatik ilişkilerin kesilmesinden önce Türkiye’nin Şam Büyükelçisi olarak görev yapan ve Suriye’de iç savaşa giden yolun en önemli tanıklarından biri olan Ömer Önhon, Yakın Doğu Üniversitesi İrfan Günsel Kongre Merkezi’nde konferans verdi.Kariyerinin önemli bir bölümünü Şam ve Ankara’da Suriye konusuna odaklanarak geçiren Emekli Türk Büyükelçi Ömer Önhon, bu deneyimlerini paylaştığı “Büyükelçinin Gözünden Suriye” adlı kitabını ise konferans sonunda katılımcılar için imzaladı.Moderatörlüğünü Yakın Doğu Enstitüsü Müdürü Doç. Dr. Mustafa Çıraklı’nın yaptığı ve ücretsiz olarak halka açık gerçekleştirilen konferansa, akademisyenler ve öğrenciler yoğun ilgi gösterdi. Emekli Büyükelçi Ömer Önhon verdiği konferansta; Suriye’nin yanı sıra Orta Doğu’daki son gelişmeleri de tüm detaylarıyla değerlendirdi. Emekli Büyükelçi Önhon, Ankara ile Şam arasındaki ilişkileri, Müslüman Kardeşler’in gerginlikteki rolünü, kritik Esad-Davutoğlu görüşmesini, Suriye’deki Kürtlerin durumunu ve olayların bu noktaya nasıl geldiğini ele aldı.Dinleyiciler arasında yer alan Yakın Doğu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Tamer Şanlıdağ, etkinliğin ardından Emekli Büyükelçi Ömer Önhon’a teşekkür plaketi takdim etti.Suriye’de 2011’de başlayan ve günümüzde de devam eden iç savaşın hangi tarihsel evrelerden geçerek gerçekleştiğine değinen Türkiye’nin son Şam Büyükelçisi Ömer Önhon, bu süreçteki iç ve dış dinamiklerin neler olduğunu ele aldı. Türkiye ile Suriye arasındaki ilişkilere de değinen Emekli Büyükelçi Ömer Önhon, ikili ilişkilerin Arap Baharı öncesi ve sonrası olarak ele alınması gerektiğinin altını çizerek Türkiye’nin mevcut önceliklerinin Suriye’nin toprak bütünlüğünün ve birliğinin korunması, çatışmaların sona erdirilmesi, Suriye halkının meşru taleplerinin karşılanmasına yönelik siyasi değişim sürecinin barışçı şekilde sonuçlandırılması ve sınır bölgesinin terör unsurlarından arındırılması olduğunu ifade etti. Bölgedeki güç dengelerine de değinen Emekli Büyükelçi Önhon; İran, ABD ve Rusya gibi bölgesel ve küresel güçlerin sahada varlıklarını korumaya devam ettiklerini ve zaman zaman bu aktörlerin farklı önceliklere göre hareket ettiklerini kaydetti. Emekli Büyükelçi Önhon, Suriye’nin toparlanmasının ve mültecilerin geri dönebilmesinin yegane şartının yine bu aktörlerin masada bulunacak bir çözüme etkin destek vermesi olduğunu belirtti.Emekli Büyükelçi Ömer Önhon’un Suriye’nin yaşadığı tarihsel süreci, güncel durumun gelişimi ve Orta Doğu üzerindeki etkilerini ele aldığı konferansı https://www.youtube.com/watch?v=zKRT1OePQWY linki üzerinden Yakın Doğu Üniversitesi’nin resmi YouTube kanalı üzerinden izlemek mümkün.