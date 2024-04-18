Turizmde Yükseliş İvme Kazandı

Ocak ve Şubat ayında KKTC'deki otellerde konaklayan TC uyruklu sayısı 2023’ün aynı dönemine kıyasla yüzde 52 artarak 140 bin 465 oldu. 2024 yılının ilk 2 ayında otellerde konaklayan yabancı uyruklu sayısında ise 2023’ün aynı dönemine göre sadece yüzde 2,31’lik bir artış yaşandı

Covid salgını sonrasında turizmde toparlanma sürüyor. Rakamlar her geçen gün artıyor, yükseliş ivmesi devam ediyor.Otellerdeki doluluk oranı 2024’ün ilk 2 ayında yüzde 31,3’e yükseldi. Bu rakam 2022 yılında yüzde 24,5 idi.Başbakan Yardımcılığı, Turizm Kültür Gençlik ve Çevre Bakanlığı, 2024 yılı Ocak-Şubat verilerini açıkladı.Bakanlığın verilerine göre; Ocak-Şubat döneminde ülkedeki turistik tesislerin ortalama doluluk oranı yüzde 31,3’e yükseldi.2023 yılının aynı döneminde bu rakam yüzde 24.5 idi. Ocak-Şubat 2024 döneminde turistik tesislerde konaklama oranı 2023’ün aynı dönemine göre toplam yabancı turist bazında yüzde 41,06; gecelemede ise yüzde 35,6 arttı. Turizm ve Planlama Dairesi verileri, 2024 yılının ilk 2 ayında turistik tesislerde konaklayan Türkiye Cumhuriyeti uyruklu sayısı ile diğer yabancı uyruklu sayısının toplamının 167 bin 413 kişi olduğunu gösteriyor.Bu sayı 2023’te 118 bin 688 olarak kayıtlara geçmişti. Bakanlık verilerine göre 2 aylık sürede otellerde konaklayan TC uyruklu sayısı 2023’ün aynı dönemine kıyasla yüzde 52 artarak 140 bin 465 oldu.2024 yılının ilk 2 ayında otellerde konaklayan yabancı uyruklu sayısında ise 2023’ün aynı dönemine göre sadece yüzde 2,31’lik bir artış yaşandı.2023’ün ilk iki ayında 26 bin 336 yabancı uyruklu otellerde konaklarken, bu rakam 2024 yılında 26 bin 948’e yükseldi.2024 Ocak-Şubat döneminde geceleme sayılarında da artış yaşandı. Bu dönemde toplam yabancı turist bazında geceleme sayısı 459 bin 56 ile 2023’e oranla yüzde 35 arttı.Seyahat Acenteleri Birliği Başkanı Orhan Tolun, “Daha fazla turist istiyoruz tamam ama dışarı çıkacak yürüyüşe çıkacak, dalışa gidecek, etrafı gezecek, ülke kültürüne ilgi gösterecek turist istiyoruz, casino için gelecek turist istemiyoruz” dediBRT’de Damla Soyalp’ın sunduğu “Ekonomi Gündemi” programına katılan Kıbrıs Türk Seyahat Acenteleri Birliği (KITSAB) Başkanı Orhan Tolun, KKTC’nin Avrupa’nın, özellikle Akdeniz’in coğrafya olarak en güzel yerlerinden biri olduğunu belirtti. Tolun, bu coğrafya şansının ülkece iyi değerlendirilemediğini, Güney Kıbrıs ve Yunanistan’ın tam aksine bunu çok iyi kullandığını söyledi.KKTC’nin tanınmaması ve uygulanan ambargoların da bu konuda etkili olduğuna dikkat çeken Tolun, bu sebepler nedeniyle de turizmde istenilenin yapılamadığını vurguladı. “En güzel yürüyüş parkuru ve yolları bizde” KKTC’nin en önemli turistik şehri olan Girne’nin içerisindeki inşaatlar ve yol çalışmaları nedeniyle ulaşımın çok büyük sorun olduğunu belirten Tolun, “Çatalköy-Girne arası bir saat, Alsancak-Karşıyaka arası 45 dakika gidiş yolu istiyorsunuz ve bu çok fazla bir süre” dedi.Dünyanın en güzel yürüyüş parkuru ve yollarının KKTC’de olduğunun altını çizen Tolun, ülkede buna hizmet verebilecek bir otel kalmadığını, çünkü hepsinin kapandığını dile getirdi.Eski yıllarda ülkeye 100 binden fazla İngiliz ve 100 binden fazla Alman olmak üzere 400 binden fazla Avrupa’dan turist geldiğini ifade eden Tolun, bu turistlerin genellikle ikinci yaş grubu olduğunu vurguladı.Özellikle küçük acentelerin ve restoranların bundan çok iyi geçim sağladığını aktaran Tolun, “Daha fazla turist istiyoruz tamam ama dışarı çıkacak yürüyüşe çıkacak, dalışa gidecek, etrafı gezecek, ülke kültürüne ilgi gösterecek turist istiyoruz, casino için gelecek turist istemiyoruz” ifadelerini kullandı.Ülkeye bir yılda 9 milyon giriş yapıldığına dikkat çeken Orhan Tolun, “9 milyon girişin 2 milyonu havalimanından 7 milyonu Güney’den Kuzey’e olan geçişlerdir. Güneyden gelen 7 milyonun 2 milyonu vatandaşlarımız, 2 milyonu Rum vatandaşı geri kalanlar ise yabancı vatandaşlar” dedi.