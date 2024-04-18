"Yüzünüze gözünüze bulaştırdınız"

CTP lideri Erhürman'dan hükümete: "Bir daha 'fiyat denetimi', 'piyasayı ucuzlatmak' gibi kavramları almayın ağzınıza. Aman ha 'müjde' falan vermeyin!"

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Genel Başkanı Tufan Erhürman, ülkeyi bir partiden ziyade bir zihniyetin yönettiğini kaydederek, “2024 yılında bu zihniyetten kurtulmalıyız. Toplumsal muhalefeti bu karar etrafında toplamak gerekiyor” dedi.

Toplumun mutsuz olduğunu, hükümet edenlerin ülkeyi yönetmek gibi bir gaileye sahip olmadığını savunan Erhürman, “Olayın ciddiyetinin farkındaysak, şikayetçi olmakta samimiysek, sadece bugünden değil, çocuklarımızdan çaldığımızın farkındaysak, birbirimizle didişme zamanımızın olduğunu düşünmüyorum” diye konuştu.

Talebi artık Kıbrıslı Türklerin belirlemediğini söyleyen Erhürman, şunları ifade etti:

“Bizim refah seviyemiz her gün daha da aşağıya gidiyor. Yoksullaşıyoruz, kalabalığın içinde yoklaşıyoruz. Her alanda kaos üretiyorlar. Hem işe yaramıyorlar hem kaos yaratıyorlar. Karar nettir, bizim bu zihniyetten kurtulmamız gerekir. Biz gereğini yapmak üzere yoldayız. Herkes de şikayetinde samimiyse, gereğini yapması lazım.”

Kuzu eti fiyatına koyulan narh ile ilgili de konuşan Erhürman, söz konusu durumun ekmekte de denendiğini ama tutmadığını söyleyerek şunları ifade etti:

“Narh, liberal ekonomilerde kolay başvurulan bir şey değildir. Bu ekonomik model içerisinde bunu yapmak istiyorsanız, ilgili tarafları masaya çağırırsınız. Kasaplarla da hayvancılarla da maliyetler üzerinden tartışırsınız, narhı koyarsınız. Ekmekte de yaşandı, doğru dürüst istişare süreci olmadı.”

Hükümet edenlerin "müjde" diye duyurduğu şeylerin uygulanmadığını savunan Erhürman, “Sen narh bile koyamıyorsun. Narh koyduğun yerde bile fiyat denetimi yapamıyorsun. Bir otorite boşluğu daha yaratıyorsun. Bütün konular tek bir kapıya çıkıyor ve bu ülke yönetilmiyor” ifadelerini kullandı.

“ALDIĞIMIZ PARA ARTIYOR, O PARAYLA ALABİLECEĞİMİZ MAL VE HİZMET SAYISI İSE AZALIYOR”

Piyasanın, güneyden gelenlerin alım gücü üzerinden fiyatlandığını de söyleyen Tufan Erhürman, “Sigaraya gelen 6 TL’lik zam da öyle. Benzinin fiyatı belirlenirken de güneyden gelenlerin alım gücü üzerinden belirleniyor” dedi.

Planlamayı doğru yapmadan karar üretilemeyeceğinin altını çizen Erhürman, hayat pahalılığının dört ayda bir verileceğini konusuna da değinerek alınan kararların alım gücünü koruyan kararlar olmadığını belirtti.

“Aldığımız para artıyor, o parayla alabileceğimiz mal ve hizmet sayısı ise azalıyor” diyen Erhürman, Kıbrıs Türk halkının hem yoksullaştığını hem de yoklaştığını söyledi.

“BM GÜVENLİK KONSEYİ KARARLARI NET”

Kıbrıs konusuna da değinen CTP Genel Başkanı Ehürman, “Bu ülkede bir çözüm olacaksa, iki toplumlu, iki bölgeli, siyasi eşitliğe dayalı federasyon olacağı çok açıktır” dedi.

Tufan Erhürman, Birleşmiş Milletler (BM) Güvenlik Konseyi kararlarında da bunun net olduğunu dile getirdi.

Öte yandan Tufan Erhürman, UBP-DP-YDP Hükümeti'nin kuzu eti fiyatında yapmaya çalıştığı narh uygulamasının başarısızlıkla sonuçlandığını söyleyerek, "Yüzünüze gözünüze bulaştırdınız" dedi.

Erhürman'ın kişisel sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım şöyle:

" 'Hükümetten bayram müjdesi: Kuzu eti 550 TL'...

Bu haberin üzerinden 12-13 gün geçti. Kasaplar toplandı. Birlik Başkanı, protokole 'imza atmak durumunda bırakıldığını' söyledi ve kasaplardan özür diledi.

Kasaplar kuzu eti fiyatını 550 TL'ye sabitleyen emirnamenin geri çekilmesini talep etti.

Hep aynı terane. Önce 'müjde' ver, 'müjde'yi gazetelerde manşet yap, sonra yüzüne gözüne bulaştır.

Narhı koymadan yapman gereken istişareleri yapma, sonra koyduğu narhı bile uygulatamayan 'hükumet' konumuna düş. Düş ki bu memlekette hiç kimsenin hiçbir şeye güveni kalmasın.

Sonra da otur, Euro 35 TL iken ekonomi nasıl güneye kayar diye düşün. Bir daha 'fiyat denetimi', 'piyasayı ucuzlatmak' gibi kavramları almayın ağzınıza. Aman ha 'müjde' falan vermeyin!.."

