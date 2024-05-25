Kuzey Kıbrıs, Mezopotamya Turizm ve Gastronomi Fuarı’nda

Başbakan Yardımcılığı, Turizm, Kültür, Gençlik ve Çevre Bakanlığına Bağlı Turizm Tanıtma ve Pazarlama Dairesi 23 Mayıs’ta başlayan “Diyarbakır 2. MTGF Mezopotamya Turizm ve Gastronomi” fuarına katıldı.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, yarın sona erecek Fuarda bakanlık görevlileri ve turizm paydaşlarının yanı sıra KKTC Gaziantep Konsolosu Kerem İzmen, Eğitim ve Kültür Ateşesi Bumin Paşa ve KKTC Mersin Turizm Koordinatörü Kazım Türkan da yer aldı.

Fuar süresince ziyaretçilere, Kıbrıs kültüründen lokum, ceviz macunu, turunç macunu, patlıcan macunu, incir macunu, hellim, çörek, meyve suyu, limonata, su, kahve, çay ikramı yapıldı.



Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, TÜRSAB ve Diyarbakır Ticaret ve Sanayi Odası desteği ile TÜRSAB Fuarcılık Hizmetleri A.Ş. ve Diyarbakır Fuarcılık ve Ticaret A.Ş. tarafından düzenlenen 2.Mezopotamya Turizm ve Gastronomi Fuarı, turizm profesyonelleri ve ziyaretçilerini Diyarbakır Mezopotamya Uluslararası Fuar ve Kongre Merkezi’nde buluşturdu.

2.Mezopotamya Turizm & Gastronomi Fuarı'nın, 23 farklı ülkeden satın alma heyetleri, partner il Mersin Büyükşehir Belediyesi, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ve Dohok, 10 katılımcı il, 1 katılımcı ilçe, ticaret odaları, Diyarbakır ve diğer illerden 37 katılımcı firma, bölgeye özgü panel, atölye ve etkinlikleri, tüm hedef pazarlara yönelik çalışmaları ile yeni fırsatlar sunduğu belirtildi.