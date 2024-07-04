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Kortlarda Dünya Oto Cup maçları sürüyor

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Kortlarda Dünya Oto Cup maçları sürüyor
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DÜNYA OTO CUP zevkli ve çekişmeli maçlar ile KKTF kortlarında devam ediyor. DÜNYA OTO CUP da kategorilerde oynanan maçlar ve alınan sonuçlar şu şekilde; 
10 YAŞ ERKEKLER – Yarı Final
Aren Yumurtacıoğlu - Kaan Tüzünkan                        4/0 4/0                
Hasan Aren Çakartaş – Darıa Damırchı                      4/1 4/1
10 YAŞ ERKEKLER – Final
Aren Yumurtacıoğlu - Hasan Aren Çakartaş               5/3 3/5 8/10
12 YAŞ KIZLAR – Consolation Yarı Final                
Sahra Sevgi Sofu – İncilay Eren                                  2/6 2/3 (R.T. Sahra Sevgi Sofu)
Melin Akçın - Medina Akhmetova                               3/6 5/7
12 YAŞ ERKEKLER – Consolation Yarı Final
Çağ Refikoğlu – Nejat Zorlu                               6/4 7/6
14 YAŞ ERKEKLER - Çeyrek Final
Erdal Arabacıoğlu - Recep Yalovalı                   6/4 2/6 1/6
 
 
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