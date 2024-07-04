Kortlarda Dünya Oto Cup maçları sürüyor

DÜNYA OTO CUP zevkli ve çekişmeli maçlar ile KKTF kortlarında devam ediyor. DÜNYA OTO CUP da kategorilerde oynanan maçlar ve alınan sonuçlar şu şekilde;
10 YAŞ ERKEKLER – Yarı Final
Aren Yumurtacıoğlu - Kaan Tüzünkan 4/0 4/0
Hasan Aren Çakartaş – Darıa Damırchı 4/1 4/1
10 YAŞ ERKEKLER – Final
Aren Yumurtacıoğlu - Hasan Aren Çakartaş 5/3 3/5 8/10
12 YAŞ KIZLAR – Consolation Yarı Final
Sahra Sevgi Sofu – İncilay Eren 2/6 2/3 (R.T. Sahra Sevgi Sofu)
Melin Akçın - Medina Akhmetova 3/6 5/7
12 YAŞ ERKEKLER – Consolation Yarı Final
Çağ Refikoğlu – Nejat Zorlu 6/4 7/6
14 YAŞ ERKEKLER - Çeyrek Final
Erdal Arabacıoğlu - Recep Yalovalı 6/4 2/6 1/6
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