Kortlarda Dünya Oto Cup maçları sürüyor

DÜNYA OTO CUP zevkli ve çekişmeli maçlar ile KKTF kortlarında devam ediyor. DÜNYA OTO CUP da kategorilerde oynanan maçlar ve alınan sonuçlar şu şekilde;

10 YAŞ ERKEKLER – Yarı Final

Aren Yumurtacıoğlu - Kaan Tüzünkan 4/0 4/0

Hasan Aren Çakartaş – Darıa Damırchı 4/1 4/1

10 YAŞ ERKEKLER – Final

Aren Yumurtacıoğlu - Hasan Aren Çakartaş 5/3 3/5 8/10

12 YAŞ KIZLAR – Consolation Yarı Final

Sahra Sevgi Sofu – İncilay Eren 2/6 2/3 (R.T. Sahra Sevgi Sofu)

Melin Akçın - Medina Akhmetova 3/6 5/7

12 YAŞ ERKEKLER – Consolation Yarı Final

Çağ Refikoğlu – Nejat Zorlu 6/4 7/6

14 YAŞ ERKEKLER - Çeyrek Final

Erdal Arabacıoğlu - Recep Yalovalı 6/4 2/6 1/6



