Kızlarda Özüm, erkeklerde Tuğra şampiyon

Masa Tenisinde U19 kategorilerinde şampiyonlar belli oldu.

Kuzey Kıbrıs Masa Tenisi Federasyonu, karşılaşmalarını 6 Mayıs Cumartesi günü federasyon salonunda U19 Erkekler-Kızlar Turnuvası ile sürdürdü. Oynanan maçlar sonrasında şampiyonlar belli oldu. Kızlarda Girne Amerikan Üniversitesi sporcusu Özüm Özel, erkeklerde ise Bekiroğulları Masa Tenisi Altyapı Derneği sporcusu Tuğra Soyer ilk sırayı almayı başardı. Karşılaşmalar sonrasında dereceye girenlere ödülleri takdim edildi. Dereceler şu şekilde;

Kızlar

1.Özüm Özel (GAÜ)

2.Ecem Önder (ARUCAD Anka Spor Derneği)

3.Liva Çevik (GAÜ)

3.Odenya Güneşoğlu (Dumlupınar

Erkekler

1.Tuğra Soyer (Bekiroğulları MTAYD)

2.Ada Olgun (Bekiroğulları MTAYD)

3.Onur Yücel (ARUCAD Anka Spor Derneği)

3.Ali İleri (ARUCAD Anka Spor Derneği)



