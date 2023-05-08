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Nurel M.Karşıyaka’yı tebrik etti

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Nurel M.Karşıyaka’yı tebrik etti
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Merit Alsancak Yeşilova kulüp başkanı Redif Nurel, adını süper lige şampiyon olarak yazdıran Miracle Karşıyaka’yı tebrik etti. Miracle Değirmenlik Kulüp başkanı Hakan Törehan’ın ofisinde, Miracle Karşıyaka kulüp başkanı Umut Düzdaban ile bir araya gelen Redif Nurel, Başkan Düzdaban'ı kutlayarak şampiyonluğun camiaya hayırlı olmasını diledi. Miracle Değirmenlik Kulübü Asbaşkanı Ebru Törehan’ın da yer aldığı görüşmede, Redif Nurel’in düşüncesi için, camiası adına Nurel’e teşekkür eden Düzdaban, bölgede süper lig rekabetinin de yeni sezonda yaşanacağını söyledi.
 
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