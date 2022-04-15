Head&ShouldersCup’ta yarı finalistler belirlendi

KKTF tarafından düzenlenen HEAD & SHOULDERS CUP, GBTK kortlarında 9-10-12-14-16-13+ Büyükler, Senyörler ve Tenise Hoş Geldin kategorilerindeki raketlerin zevkli ve çekişmeli mücadeleleri ile sürüyor. HEAD & SHOULDERS CUP da kategorilerde oynanan günün maçları ve alınan sonuçlar şu şekilde;
9 YAŞ ERKEKLER ÇEYREK FİNAL
Çağ Refikoğlu – Said Zeki Avcı 4/2 0/4 10/6
Kuzey Pilli - Osman Aren Başaran (Osman Aren Başaran W.O.)
12 YAŞ KIZLAR ÇEYREK FİNAL
Girne Umut Yerebakan – EnraÇakartaş 6-3 6-1
DanıelaAgafonova – Lara Onurlu 6-3 6-2
LavinParalik – SofııaLutfullına (SofııaLutfullına W.O.)
Sevinç Oğan - Beren Başaran 6-7 6-1 10-6
12 YAŞ ERKEKLER ÇEYREK FİNAL
Eren Yılmaz – Asım Aras Astan 7-6 6-1
Recep Yalovalı - Hasan Aras Duman 2-6 4-6
Toprak Ata Candan – NoaDuchateau 1-6 1-6
Emir Asaf Yüksel – Baran Başaran 7-6 7-6
16 YAŞ KIZLAR ROUND ROBIN
Kayra Yüceer – Hayat Çakmak 6-1 6-1
Sahil Ece Yerebakan - Emine Karagözlü 6-2 6-0
16 YAŞ ERKEKLER YARI FİNAL
Ersel Kalfaoğlu - Toprak Berkol 6-3 6-1
Turgay Hıdıroğlu – Göktuğ Yusuf Gökbayrak 6-2 6-0
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