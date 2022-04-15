Head&ShouldersCup’ta yarı finalistler belirlendi

KKTF tarafından düzenlenen HEAD & SHOULDERS CUP, GBTK kortlarında 9-10-12-14-16-13+ Büyükler, Senyörler ve Tenise Hoş Geldin kategorilerindeki raketlerin zevkli ve çekişmeli mücadeleleri ile sürüyor. HEAD & SHOULDERS CUP da kategorilerde oynanan günün maçları ve alınan sonuçlar şu şekilde;

9 YAŞ ERKEKLER ÇEYREK FİNAL

Çağ Refikoğlu – Said Zeki Avcı 4/2 0/4 10/6

Kuzey Pilli - Osman Aren Başaran (Osman Aren Başaran W.O.)

12 YAŞ KIZLAR ÇEYREK FİNAL

Girne Umut Yerebakan – EnraÇakartaş 6-3 6-1

DanıelaAgafonova – Lara Onurlu 6-3 6-2

LavinParalik – SofııaLutfullına (SofııaLutfullına W.O.)

Sevinç Oğan - Beren Başaran 6-7 6-1 10-6

12 YAŞ ERKEKLER ÇEYREK FİNAL

Eren Yılmaz – Asım Aras Astan 7-6 6-1

Recep Yalovalı - Hasan Aras Duman 2-6 4-6

Toprak Ata Candan – NoaDuchateau 1-6 1-6

Emir Asaf Yüksel – Baran Başaran 7-6 7-6

16 YAŞ KIZLAR ROUND ROBIN

Kayra Yüceer – Hayat Çakmak 6-1 6-1

Sahil Ece Yerebakan - Emine Karagözlü 6-2 6-0

16 YAŞ ERKEKLER YARI FİNAL

Ersel Kalfaoğlu - Toprak Berkol 6-3 6-1

Turgay Hıdıroğlu – Göktuğ Yusuf Gökbayrak 6-2 6-0



