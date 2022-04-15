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Head&ShouldersCup’ta yarı finalistler belirlendi

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Head&ShouldersCup’ta yarı finalistler belirlendi
KKTF tarafından düzenlenen HEAD & SHOULDERS CUP, GBTK kortlarında 9-10-12-14-16-13+ Büyükler, Senyörler ve Tenise Hoş Geldin kategorilerindeki raketlerin zevkli ve çekişmeli mücadeleleri ile sürüyor. HEAD & SHOULDERS CUP da kategorilerde oynanan günün maçları ve alınan sonuçlar şu şekilde;
9 YAŞ ERKEKLER ÇEYREK FİNAL
Çağ Refikoğlu – Said Zeki Avcı                4/2    0/4    10/6
Kuzey Pilli  -  Osman Aren Başaran       (Osman Aren Başaran W.O.)                                        
12 YAŞ KIZLAR ÇEYREK FİNAL
Girne Umut Yerebakan – EnraÇakartaş   6-3    6-1   
DanıelaAgafonova – Lara Onurlu             6-3    6-2
LavinParalik – SofııaLutfullına                 (SofııaLutfullına W.O.)
Sevinç Oğan -  Beren Başaran                            6-7 6-1 10-6
12 YAŞ ERKEKLER ÇEYREK FİNAL
Eren Yılmaz – Asım Aras Astan                        7-6    6-1   
Recep Yalovalı  - Hasan Aras Duman                2-6    4-6
Toprak Ata Candan – NoaDuchateau                1-6    1-6
Emir Asaf Yüksel – Baran Başaran          7-6    7-6
16 YAŞ KIZLAR ROUND ROBIN
Kayra Yüceer – Hayat Çakmak                          6-1    6-1                      
Sahil Ece Yerebakan -   Emine Karagözlü 6-2    6-0                      
16 YAŞ ERKEKLER YARI FİNAL
Ersel Kalfaoğlu -  Toprak Berkol              6-3    6-1             
Turgay Hıdıroğlu – Göktuğ Yusuf Gökbayrak   6-2    6-0
 
 
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