Yıldız Kızlarımız ilk maçını kaybetti

Voleybol Federasyonu Yıldız Kız Karması Türkiye’de Isparta’da yapılan Yarı Final Grubu mücadelesinde Aksaray Kuzey Boru ile oynadığı ilk maçını 3-0 (17-25, 23-25 , 23-25 ) kaybetti .

Yıldız Kızlar ikinci maçını bugün saat 16.00 Antalya Mega Spor Takımı ile oynayacak.

