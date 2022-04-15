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Yıldız Kızlarımız ilk maçını kaybetti

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Yıldız Kızlarımız ilk maçını kaybetti
Voleybol Federasyonu Yıldız Kız Karması Türkiye’de Isparta’da yapılan Yarı Final Grubu mücadelesinde Aksaray Kuzey Boru ile oynadığı ilk maçını 3-0 (17-25, 23-25 , 23-25 ) kaybetti .
Yıldız Kızlar ikinci maçını bugün saat 16.00 Antalya Mega Spor Takımı ile oynayacak.
 
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