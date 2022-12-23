GAÜ’den çifte şampiyonluk

Her yıl KKTC Üniversite Sporları Federasyonu tarafından düzenlenen Üniversitelerarası Masatenisi Branşında bu yıl da şampiyon Girne Amerikan Üniversitesi oldu.
KKTC Üniversite Sporları Federasyonu tarafından ilk dönemin Masatenisi yarışması yapıldı. GAÜ Erken ve Kadın takımı çifte şampiyonluk kazandı.
Kadınlarda 8 Erkeklerde 11 takımın mücadele ettiği yarışta GAÜ hem kadınlar kategorisinde hem de erkekler kategorisinde galip geldi.
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